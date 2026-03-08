為了闖關荷莫茲海峽 一周至少10船改成「中國身分」

我的頻道

中國新聞組／北京8日電
全球能源運輸咽喉荷莫茲海峽被掐住，據說不少船隻將目的地信號改成「中國身分」，以求順利通過。圖為行經荷莫茲海峽的油輪。(路透資料照片)
全球能源運輸咽喉荷莫茲海峽被掐住，據說不少船隻將目的地信號改成「中國身分」，以求順利通過。圖為行經荷莫茲海峽的油輪。(路透資料照片)

美以空襲伊朗引發中東局勢動盪，伊朗放話「控制」全球能源運輸咽喉荷莫茲海峽。由於近日外媒報導稱有商船改為「中國所有」後安全通過荷莫茲海峽，引發愈來愈多被困商船跟進仿效，據統計，過去一周至少10艘船隻將目的地信號修改為「中國身分」，藉「身分偽裝」避險。

而戰火也波及了中國對外貿易，有車商稱，她發貨了近500輛車前往杜拜要交付給伊朗客戶，如今伊朗客戶失聯了，這些車全困在海上，讓她心急如焚。

英國金融時報報導， 目前約有1000艘船隻困在荷莫絲海峽及其周邊水域，貨物總價值約250億美元，但一艘名為「鐵娘子」號（Iron Maiden）號的船隻在將船舶識別信號改為「中國所有」後，於4日通過了荷莫茲海峽，有消息人士稱，因中國與伊朗關係友好且高度依賴中東能源供應，因此要求伊朗為相關船隻開放祕密頻道。

這也引發愈來愈多被困商船透過更改船舶應答器信息，對外宣稱自己是中國船隻，以期盡快通過荷莫絲海峽。據海上船隻追蹤平台Marine Traffic的分析顯示，過去一周，至少10艘船隻已將目的地信號修改為「中國船東」、「全員中國船員」或「船上有中國船員」。

應答器信號由船長負責，主要用於與附近船舶通信、避免碰撞，但目的地資訊欄可輕易修改。航運資料公司Kpler分析師賴特（Matthew Wright）表示，他們幾乎可以改任何內容，想填什麼就填什麼，這其中帶有一定的欺騙成分。這種透過更改身分避險的做法，最早可追溯至2023年的紅海局勢。有中東糖業高管透露，仍有部分船隻能順利通過海峽，這些船隻要麼是中國所有的，要麼是伊朗所有的。

另據騰訊汽車「遠光燈」報導，中國汽車貿易商李欣的貨，也困在周邊水域。1月底，她從南沙港發了近500輛車、貨值約6000萬元的貨，由海運前往杜拜，再交付給伊朗客戶。美伊衝突爆發後，船被迫停在了阿曼灣的海面上。

「船公司現在想把船都停到阿聯酋的豪爾費坎港，可那地方根本沒倉儲，貨卸下去就是扔那，後續咋處理完全不知道。」這幾天李欣急得嗓子都啞了，她說自己現在最擔心的就是貨船安全，「聽說海上已經有集裝箱貨輪被炸了， 」 她表示從2月28日下午開始就再也聯繫不上伊朗的客戶了，「這批貨最後能怎麼處理，能不能保住資產，到底要虧多少，我現在心裡一點底都沒有」。

她坦言，自己現在就兩個心願：只求船公司和貨代能講點人情，不要趁亂漲價，能夠幫助貨找到安全的碼頭，等局勢好轉了，順利運到目的港；希望能藉着當地中國公司的力量，在當地找到安全的倉儲地方。

世報陪您半世紀

伊朗

為通過荷莫茲海峽 至少10艘船隻改成「中國身分」

伊朗「有限度」封鎖荷莫茲海峽 美學者：中國能撐數月

商船穿越荷莫茲海峽假裝中國船避攻擊 伊朗嗆「歡迎」美海軍護航

