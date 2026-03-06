我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

美國不排除地面入侵 伊朗外長嗆：就等他們來迎接「大災難」

兩會／習近平：搶占科技制高點 實現新突破 李強喊話拚國產替代

中國新聞組／北京6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平5日參加他所在的十四屆全國人大四次會議江蘇代表團審議。（中新社）
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平5日參加他所在的十四屆全國人大四次會議江蘇代表團審議。（中新社）

中共中央總書記、國家主席習近平5日在參加十四屆全國人大四次會議江蘇代表團審議時強調，完成「十五五」經濟社會發展目標任務，發展新質生產力對於推動高質量發展、增強經濟競爭力至關重要，他要求要在搶占科技制高點上實現新突破。總理李強也在工作報告中喊話，科技領域要拚國產替代。中國多家半導體龍頭企業高管和學者也集體發聲，籲舉全國之力打造中國版光刻機巨頭艾司摩爾（ASML），以應對不斷收緊的美國科技封鎖。

據新華社報導，習近平在會中表示，完成「十五五」經濟社會發展目標任務，需要應對更加複雜的環境、解決更多深層次矛盾。發展新質生產力對於推動高質量發展、增強經濟競爭力至關重要，江蘇要努力走在前列。

他強調要一體推進教育科技人才發展，力爭在加強原始創新和關鍵核心技術攻關、搶占科技制高點上實現新突破，在促進創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈深度融合、推動科技成果高效轉化應用上探索新途徑。

李強也在政府工作報告提到，將著力發展未來能源、量子科技、具身智能、腦機介面、6G等五大未來產業。分析認為，當前首要政策任務包括推動技術進步與創新等，預計今年政府資源將主要向科技領域國產替代傾斜。

另據觀察者網引述南華早報報導，中國多家半導體龍頭企業高管和學者集體撰文發聲，呼籲舉全國之力打造中國版光刻機巨頭艾司摩爾，敦促行業「丟掉幻想，準備鬥爭」，以應對不斷收緊的美國科技封鎖。論文近日在外網引發熱議。英國路透評價說，該文展現出中國推動實現更高水平科技自立自強的政策方向。

這篇文章於4日發布在中國「科技導報」上，作者包括中芯國際創始人之一王陽元等人，論文指美國企圖在用於晶片設計的電子設計自動化（EDA）、製造設備極紫外光刻機（EUV）和硅片等三大領域阻止中國崛起。中國在EUV的激光光源、移動平台和光學系統等關鍵領域已取得突破性進展，但如何「舉國之力」將這些技術整合為完整產業體系，是「十五五」期間必須解決的問題。

文中寫道：「如何創立中國的艾司摩爾，讓『被集成者』跳出『名利』的藩籬，是有關部門應立即制定實施方案的緊急課題」；「既然核心技術買不來、要不來、討不來，那就只能『幹出來』」。

世報陪您半世紀

習近平 李強

上一則

「美國佬是強盜」…伊使館感謝北京聲援 還轉發中國兒歌

下一則

中共軍費今年增速放緩至7% 仍高於GDP增速

延伸閱讀

張升民要求解放軍：堅決聽從習近平指揮 全面加強練兵備戰

張升民要求解放軍：堅決聽從習近平指揮 全面加強練兵備戰
李強：雲南做橋頭堡 推動南亞、環印度洋通道經濟

李強：雲南做橋頭堡 推動南亞、環印度洋通道經濟
中科技部長：中國晶片攻關取得新突破 基礎研究經費占比「首次破7」

中科技部長：中國晶片攻關取得新突破 基礎研究經費占比「首次破7」
人大：中央續惠港 特首：速推5年規畫 全方位對接十五五

人大：中央續惠港 特首：速推5年規畫 全方位對接十五五

熱門新聞

網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
圖為3日一架阿聯酋航空公司的波音777客機準備降落杜拜國際機場。(歐新社)

遊杜拜急回上海 母女5萬美元囤12張商務艙機票

2026-03-03 22:28

超人氣

更多 >
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄
美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點