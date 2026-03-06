兩會／習近平：搶占科技制高點 實現新突破 李強喊話拚國產替代

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平5日參加他所在的十四屆全國人大四次會議江蘇代表團審議。（中新社）

中共中央總書記、國家主席習近平 5日在參加十四屆全國人大四次會議江蘇代表團審議時強調，完成「十五五」經濟社會發展目標任務，發展新質生產力對於推動高質量發展、增強經濟競爭力至關重要，他要求要在搶占科技制高點上實現新突破。總理李強 也在工作報告中喊話，科技領域要拚國產替代。中國多家半導體龍頭企業高管和學者也集體發聲，籲舉全國之力打造中國版光刻機巨頭艾司摩爾（ASML），以應對不斷收緊的美國科技封鎖。

據新華社報導，習近平在會中表示，完成「十五五」經濟社會發展目標任務，需要應對更加複雜的環境、解決更多深層次矛盾。發展新質生產力對於推動高質量發展、增強經濟競爭力至關重要，江蘇要努力走在前列。

他強調要一體推進教育科技人才發展，力爭在加強原始創新和關鍵核心技術攻關、搶占科技制高點上實現新突破，在促進創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈深度融合、推動科技成果高效轉化應用上探索新途徑。

李強也在政府工作報告提到，將著力發展未來能源、量子科技、具身智能、腦機介面、6G等五大未來產業。分析認為，當前首要政策任務包括推動技術進步與創新等，預計今年政府資源將主要向科技領域國產替代傾斜。

另據觀察者網引述南華早報報導，中國多家半導體龍頭企業高管和學者集體撰文發聲，呼籲舉全國之力打造中國版光刻機巨頭艾司摩爾，敦促行業「丟掉幻想，準備鬥爭」，以應對不斷收緊的美國科技封鎖。論文近日在外網引發熱議。英國路透評價說，該文展現出中國推動實現更高水平科技自立自強的政策方向。

這篇文章於4日發布在中國「科技導報」上，作者包括中芯國際創始人之一王陽元等人，論文指美國企圖在用於晶片設計的電子設計自動化（EDA）、製造設備極紫外光刻機（EUV）和硅片等三大領域阻止中國崛起。中國在EUV的激光光源、移動平台和光學系統等關鍵領域已取得突破性進展，但如何「舉國之力」將這些技術整合為完整產業體系，是「十五五」期間必須解決的問題。

文中寫道：「如何創立中國的艾司摩爾，讓『被集成者』跳出『名利』的藩籬，是有關部門應立即制定實施方案的緊急課題」；「既然核心技術買不來、要不來、討不來，那就只能『幹出來』」。