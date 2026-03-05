李強：雲南做橋頭堡 推動南亞、環印度洋通道經濟

中國國務院總理李強5日下午來到他所在的雲南代表團，與代表們一起審議政府工作報告。 (新華社)

新華社報導，中國國務院總理李強 昨5日下午來到他所在的雲南代表團，同代表們一起審議政府工作報告。在聽取代表發言後，李強強調，今年是「十五五」開局之年，外部環境不確定性增多，國內改革發展任務艱鉅繁重，必須以更加積極的作為、更加務實的行動，有力應對各種風險挑戰。

報導稱，李強說，過去一年和整個「十四五」時期，中國發展歷程很不平凡。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，全國各族人民凝心聚力、頂壓前行，順利完成經濟社會發展主要目標任務，「十四五」圓滿收官，中國綜合國力躍上新台階。

他說，雲南廣大幹部群眾深入貫徹落實中央決策部署，經濟發展水平穩步提升，富民惠民工作成效顯著，面向南亞東南亞輻射中心建設步伐加快，發展基礎進一步夯實、發展空間進一步拓展。

李強強調，今年是「十五五」開局之年，外部環境不確定性增多，國內改革發展任務艱鉅繁重，必須以更加積極的作為、更加務實的行動，有力應對各種風險挑戰。隨著全球經貿格局和國內經濟結構的深刻調整，雲南在全國發展大局中的地位作用更加凸顯。要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨中央決策部署，牢固樹立和實踐正確政績觀，紮實做好經濟社會領域各項工作，以實行求實效，在中國式現代化建設中展現雲南發展新作為。

他表示，要大力發展現代化服務業，聚焦重點、挖掘潛能，促進文旅體商深度融合。科學佈局「綠電+智算」，深化拓展「人工智慧 +」，推動服務業數智化，在人工智慧應用服務、數據產業等方面培育新的成長點。

李強表示，雲南要全面提升大通道和橋頭堡功能，深化面向南亞、東南亞和環印度洋地區開放合作，充分發揮雲南自貿試驗區等各類平台作用，積極承接東部產業梯度轉移，一體推進「口岸+通道+市場」發展，推動通道經濟向樞紐經濟、產業經濟升級。

他稱，要堅持常態化精準幫扶與激發內生動力並舉，牢牢守住不發生規模性返貧致貧的底線，推進鄉村全面振興，壯大高原特色農業、民族特色手工業等富民產業，完善就業創業支持政策，促進群眾持續較快增收，不斷鞏固民族團結、社會和諧、邊疆繁榮穩定的良好局面。