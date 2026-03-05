我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍封存80年絕招重出江湖 首用魚雷炸飛伊朗軍艦畫面曝光

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

放假救經濟 李強提中小學春秋假、職工帶薪錯峰休假

特派記者黃雅慧廖士鋒／北京即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國國務院總理李強在今年政府工作報告中提出，支持有條件的地方推廣中小學「春秋假」，落實職工帶薪錯峰休假制度。（新華社）
中國國務院總理李強在今年政府工作報告中提出，支持有條件的地方推廣中小學「春秋假」，落實職工帶薪錯峰休假制度。（新華社）

放假救經濟？中國國務院總理李強今年政府工作報告將2026年經濟增長目標調降至「4.5%—5%」。與此同時，報告對於今年政府工作任務第一項就提出要「著力建設強大國內市場」，當中包括支持有條件的地方推廣中小學「春秋假」，落實職工帶薪錯峰休假制度。

為提振內需消費，去年9月，中國商務部等九個部門連袂公布《關於擴大服務消費的若干政策措施》，當中就提到，在放假總天數和教學時間總量保持不變的情況下，鼓勵有條件的地方結合職工帶薪休假制度落實等因素，探索設置中小學春秋假，相應縮短寒暑假時間，增加旅遊出行等服務消費時間。

截至2025年10月9日，浙江11個地級市已全數發布推行中小學春秋假制度的相關文件，成為中國全國第一個在全省推行中小學春秋假的省份。

‌目前中國各地春秋假一般安排在「五一」和「十一」前後，各約3天‌，如此可與「五一」、「十一」等假期調休形成一段時間較長的連休。

至於「職工帶薪休假」則類似台灣的特休假。根據中國《職工帶薪年休假條例》和《企業職工帶薪年休假實施辦法》，中國職工累計工作1到10年，年休假5天；10到20年，休10天；20年以上，休15天。但這個假在中國往往被稱為是「想休而不敢休的假」，多數企業並未落實。為此，大陸人社部日前提出，將推動修訂《職工帶薪年休假條例》，促進用人單位落實該制度。

至於「錯峰休假」則是通過調整休假時間來避開高峰時段的休假方式，目的是為推動旅遊消費分流。該政策2023年在中國國家發改委文件中首次被明確提出，2025年中國國務院辦公廳在《關於進一步培育新增長點繁榮文化和旅遊消費的若干措施》中則要求公共機構、企事業單位結合帶薪年休假與傳統節日、地方特色活動靈活安排職工休假。

在李強於今年政府工作報告明確提出支持有條件的地方推廣中小學春秋假，以及落實職工帶薪錯峰休假制度後，預計今年中國各地將會進一步推進中小學春秋假及職工帶薪錯峰休假。

關於「著力建設強大國內市場」，李強在政府工作報告中還提到，要制定實施城鄉居民增收計劃，在促進低收入群體增收、增加居民財產性收入、完善薪酬和社保制度等方面推出一批務實舉措；促進商品消費擴容升級，安排超長期特別國債人民幣2,500億元支持消費品「以舊換新」；設立人民幣1,000億元財政金融協同促內需專項資金，組合運用貸款貼息、融資擔保、風險補償等方式，支持擴大內需等。

世報陪您半世紀

李強

上一則

中國政府報告揭露 今年重點培育具身智能、腦機接口等5樣未來產業

下一則

老家的排骨、40元的美甲…縣城「充電倉」富養返工年輕人

延伸閱讀

中國政府報告揭露 今年重點培育具身智能、腦機接口等5樣未來產業

中國政府報告揭露 今年重點培育具身智能、腦機接口等5樣未來產業
李強政府工作報告：堅決打擊台獨、共同弘揚中華文化

李強政府工作報告：堅決打擊台獨、共同弘揚中華文化
中國2026年目標訂了 今年經濟增長率4.5-5%

中國2026年目標訂了 今年經濟增長率4.5-5%
中國人大會議5日開幕 議程11項 會期8天、較往年多1天

中國人大會議5日開幕 議程11項 會期8天、較往年多1天

熱門新聞

網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
美國與以色列對伊朗發動軍事行動震撼全球，也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，3月1日，民眾在伊朗首都德黑蘭聚集哀悼。（新華社）

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

2026-03-02 15:02

超人氣

更多 >
加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣
這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請
網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用
繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家

繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家
美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成