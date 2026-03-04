中國2026年目標訂了 今年經濟增長率4.5-5%

我的頻道

記者黃雅慧廖士鋒／北京即時報導
中國國務院總理李強5日上午在中共十四屆全國人大四次會議進行作政府工作報告時提出，中國今年發展主要預期目標為：國內生產總值（GDP）增長4.5-5%左右。(記者黃雅慧／攝影)
中國國務院總理李強5日上午在中共十四屆全國人大四次會議進行作政府工作報告時提出，中國今年發展主要預期目標為：國內生產總值（GDP）增長4.5-5%左右；赤字率擬按4%安排；居民消費價格（CPI）漲幅2%左右，李強主要是為十五五開局改革留出空間。這符合此前市場與學界預期。GDP增長4.5-5%是中國自1991年以來設定最低的經濟成長率。

本次為李強任內第3次發表政府工作報告，中國當前面臨外部環境衝擊，同時仍有內需不振的問題。而這次也從以往5%左右的增長目標，調整為區間表述。

作為十五五的開局之年，今年經濟工作目標如何訂定成為主要關注點。去年中央經濟工作會議定調，今年要積極有為的宏觀政策。市場也預期報告中會有更具體的刺激經濟政策推出。

李強表示，主要是考慮開局之年，為調結構、防風險。促改革留出空間，為後期更好發展打牢基礎。

根據李強政府工作報告，城鎮新增就業1,200萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右；居民消費價格（CPI）漲幅2%左右；居民收入增長和經濟增長同步；國際收支保持基本平衡；糧食產量1.4兆斤以上；單位國內生產總值能耗降低3.8%左右，生態環境質量持續改善。

在財政支出安排上，今年赤字率擬按4％左右安排，赤字規模5.89兆元人民幣（單位下同）、比上年增加2,300億元；一般公共預算支出規模將首次達到30兆元、比上年增加約1.27兆元。擬發行超長期特別國債1.3兆元，持續支持「兩重」建設、「兩新」工作等。擬發行特別國債3,000億元，支持國有大型商業銀行補充資本。擬安排地方政府專項債券4.4兆元，完善專項債券項目負面清單管理和自審自發試點，重點支持建設重大項目、置換隱性債務、消化政府拖欠帳款等。

