我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列空襲伊朗「鎮壓機器」 盼引爆民眾重返街頭起義

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

中國人大會議5日開幕 議程11項 會期8天、較往年多1天

記者黃雅慧廖士鋒／北京即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國14屆全國人大四次會議新聞發言人婁勤儉4日在記者會上表示，大會將於5日上午召開，12日下午閉幕，會期八天。（記者黃雅慧／攝影）
中國14屆全國人大四次會議新聞發言人婁勤儉4日在記者會上表示，大會將於5日上午召開，12日下午閉幕，會期八天。（記者黃雅慧／攝影）

中國14屆全國人大四次會議新聞發言人婁勤儉4日在記者會上表示，今年大會將於3月5日上午召開，12日下午閉幕，會期八天，共安排三次全體會議。相較去年會議日程的七天多了一天。

婁勤儉表示，今年是中共建黨105周年，「十五五」規畫開局之年，即將召開的會議是一件大事。他表示，目前實有代表2778位 目前2773位報到。

會上指出，今年大會議程共有11項，包括：審議政府工作報告；審查國民經濟和社會發展第十五個五年規畫綱要草案；審查2025年國民經濟和社會發展計畫執行情況與2026年國民經濟和社會發展計畫草案的報告、2026年國民經濟和社會發展計畫草案；審查2025年中央和地方預算執行情況與2026年中央和地方預算草案的報告、2026年中央和地方預算草案；審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議「中華人民共和國生態環境法典（草案）」的議案。

另外，還有審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議「中華人民共和國民族團結進步促進法（草案）」的議案；審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議「中華人民共和國國家發展規畫法（草案）」的議案；審議全國人民代表大會常務委員會工作報告；審議最高人民法院工作報告；審議最高人民檢察院工作報告；審議關於法律清理工作情況和有關法律和決定處理意見的報告。相較去年七項議程，共多了四項。

婁勤儉表示，會議期間將舉行三場主題記者會，請中國國務院有關部門主要負責同志就經濟、民生、外交主題回應媒體提問。且每次全體會議前將安排「代表通道」，介紹履職情況，反映代表心聲；全體會議後將安排「部長通道」，解讀政策措施。

世報陪您半世紀

國務院 中共

上一則

王毅：反對美以軍事打擊伊朗 北京也施壓伊朗確保航道開放

延伸閱讀

展望中國經濟 劉結一：經濟長期向好 趨勢沒有變化

展望中國經濟 劉結一：經濟長期向好 趨勢沒有變化
中國政協會議明開幕 會期7天多於去年 將討論十五五規畫綱要

中國政協會議明開幕 會期7天多於去年 將討論十五五規畫綱要
習近平主持政治局會議 宣示十五五拚科技自立

習近平主持政治局會議 宣示十五五拚科技自立
中國兩會將登場 官方禁放氣球風箏影響飛行安全物體

中國兩會將登場 官方禁放氣球風箏影響飛行安全物體

熱門新聞

網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
美國與以色列對伊朗發動軍事行動震撼全球，也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，3月1日，民眾在伊朗首都德黑蘭聚集哀悼。（新華社）

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

2026-03-02 15:02
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30

超人氣

更多 >
紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會
美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍
正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀
伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈
沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘