「以軍事力量威懾北京」 美切斷中夥伴網絡加劇不信任感

美國和以色列聯手襲擊伊朗 ，令全球地緣政治格局驟然生變，不少人關心將對中美關係造成何種影響？「日經新聞」報導，川普 近期在伊朗、委內瑞拉等涉及中國利益的事務上採取強硬行動，或意在通過炫耀軍事實力來威懾中方。但分析人士擔憂，這不僅將促使中國加快強化對美抗衡能力，還會削弱中美關係穩定前景，加劇中國對美方的不信任情緒。

觀察者網報導，另有觀點認為美國打擊伊朗的行動損害了中國利益，據英國學者觀點，中國在伊朗問題上打的是「長遠算盤」，這種說法需「理性看待」。

該篇文章提到，美以對伊朗發動空襲，發生在川普一個月後後訪華之際，新華社評論指出，「談判與其說是真誠尋求和平解決爭端的途徑，不如說是為恢復軍事打擊爭取的戰術性停頓」。

美國加州克萊蒙特麥肯納學院（Claremont McKenna College）教授裴敏欣（Minxin Pei）也表示，這種評價「很可能反映出中國精英與公眾中日益流行的一種看法，即美國不可信」。他擔心，這也會對川普訪中行程造成影響。

文章提到，自去年10月中美元首釜山會晤以來，美國不僅對中國的重要石油供應國伊朗動手，還綁架了委內瑞拉總統馬杜洛 ，這也是一個和中友好的產油國。而巴拿馬也在川普的威逼之下，撤銷了香港長和的港口運營權，引發中方強烈不滿。

「川普或許認為他在炫耀軍事力量以威懾北京」。亞洲協會政策研究所研究員丹尼拉塞爾說，「但他在委內瑞拉與伊朗的行動更可能促使北京加強抗衡能力，並加快與俄羅斯看齊。從總體看，這次襲擊削弱了中美關係實現穩定或進展的前景」。

諮詢公司睿咨得能源（Rystad Energy）合夥人阿加莎克拉茨臆測，美方行動的目標雖模糊，但客觀上「切斷了中國的夥伴網絡」，華盛頓也會避免在中東軍事行動期間引發新的危機。

查塔姆研究所（Chatham House）中東及北非計畫副研究員阿布杜（Ahmed Aboudouh）則認為，中國在伊朗下的是「長棋」。據稱，「中國的按兵不動將引發全球南方對北京可靠性的質疑，但這些國家並不把中國視為美國的替代者。他們並不天真，也不期待中國在軍事上對抗美國」。

阿布杜認為，這場戰爭與最高領袖之死，可能讓伊朗世世代代對美以更加強硬，並使中國更容易讓伊朗加深對它的依賴。