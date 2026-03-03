何時正式開放上海遊客到金門、馬祖？國台辦回應了

我的頻道

特派記者廖士鋒／北京即時報導
國台辦發言人張晗4日步入記者會會場。（記者廖士鋒／攝影）
中國大陸過年前宣布將開放上海市民眾到金門馬祖旅遊，目前已經1個月，但尚未見有具體公布讓民眾申請簽注等措施，而大陸國台辦4日回應表示，相關舉措正在落實，如有新進展將向社會公布。

大陸國台辦4日上午記者會上，本報記者詢問陸方開放上海民眾到金馬旅遊相關進度，發言人張晗回應，2月4日文化和旅遊部宣布近期將恢復上海居民赴金馬旅遊，有關舉措順應了兩岸同胞對加強交流合作的熱切期盼，「相關舉措正在落實，如有新進展將向社會公布。」

另對於近日英國《金融時報》刊發題為「讓中國大陸遊客重返台灣」報導，表示大陸已就兩岸旅遊作出政治表態，並在未從台灣獲得實質性讓步的情況下啟動了重開措施。台灣應展現更大靈活性，將旅遊與政治分割處理。張晗對此表示，我們積極推動兩岸旅遊交流合作，釋放的善意和誠意有目共睹。任何有利於兩岸交流合作、增進同胞利益福祉的措施，我們都會積極推動、全力促成。

張晗指出，希望民進黨當局順應民意，正視台灣民眾的福祉，採取實際行動解除對包括旅遊在內的兩岸交流往來的各種禁限。

此外本報記者還提問，大陸國台辦經濟局長彭慶恩升任國台辦副主任，目前為「一正四副」格局，對於大陸方面對台工作有何意義？未來是否會更加側重兩岸經貿合作與三通？對此張晗回應，這是中央台辦、國務院台辦「領導班子配備的正常安排」，「彭慶恩副主任將履行他的工作職責。」

