中客滯留中東 多次改簽機票難回鄉 還面臨旅館價格飛漲

中國新聞組╱北京3日電
中東多國受戰火影響，大量國際航班取消。(取材自封面新聞)
中東多國受戰火影響，大量國際航班取消。(取材自封面新聞)

伊朗還擊美以在中東地區目標，中東多國受到不同程度影響，由於大量國際航班取消，大批中國旅客被困在中東各地，而當地飯店和旅館都因戰爭價格高漲。

綜合媒體報導，目前杜拜、阿布達比與杜哈國際機場皆已暫停所有航班，造成大量旅客滯留。為了飛行安全，以色列、伊朗、伊拉克、卡達、科威特、巴林等多國也相繼宣布關閉全部或部分領空。

有中國旅客表示，「3月1日凌晨阿聯酋航空從杜拜飛北京，機場不讓進，說所有航班取消，去服務台附近問改簽，然後保安讓我排一個隊，但這個隊伍有1000人了吧，排了有好幾百米長，給阿聯酋航空打電話，打不通。」

滯留杜拜的中國遊客林霞（化名）則表示，他們一行人也是因為航班取消無法回國，遭遇了酒店漲價問題。林霞擔憂表示，到杜拜來近一周，酒店一直在漲價。「最開始是每天390迪拉姆(約106美元)，到3月1日已經漲到493迪拉姆(約135美元)」，林霞希望航班能早日恢復，讓他們盡早回國。

來自廣州的徐女士和母親在巴林旅遊度過驚魂一夜，「玻璃和床都在抖，我們行李都不要了馬上跑下來，因為太害怕，晚上就直接在酒店大廳睡了」。

上海旅客王先生在出差途中滯留杜拜，「唯一的緊急措施只有包車去阿曼坐飛機，但阿曼的航班少，取消也多。我改簽的機票又再次被延期了」。

滯留在杜拜的天津市民李美漪，和丈夫帶著兩個孩子2月22日到阿聯酋旅行，「當時我們在阿布達比，爆炸聲就在耳邊」，他們馬上開車帶著孩子們趕回杜拜。原計劃2月28日回國，但受戰火影響，她連繫航空公司多次改簽，「現在改簽到了3月7日，也不知道是否能如期起飛。」

另據極目新聞報導，2日有一名趙姓女網友發視頻稱，自己的先生赴中東旅遊，沒想到2月19日失聯至今已11天，如今又碰上戰火，她焦急地在社交平台發布尋人訊息，寫道：「劉瑜阿聯酋旅遊失聯，誰能幫幫我？」

杜拜機場復飛 美伊開戰後「阿聯酋班機成功離境」吸近14萬人追蹤

美伊戰爭要打4周？旅遊警示燈「變橙」業者停售杜拜行程

多名中國遊客滯留中東 被困酒店房租狂漲

中東度蜜月遇戰火 中國新娘幸運離境 但新郎1原因滯留

