中國3000公民撤離伊朗 1人遇難 沙烏地邊境排長龍 中國人占1/4

中國2日稱，已有逾3000名中國公民從伊朗撤離。圖為從伊朗撤離的中國公民1日在亞塞拜然南部阿斯塔拉口岸集合，準備乘大巴前往亞塞拜然首都巴庫。(新華社)

中國外交部2日證實，一名中國公民在伊朗 首都德黑蘭軍事衝突中受波及，不幸遇難；而截至2日，已有3000多名中國公民自伊朗撤離，首批18名撤離伊朗的中國公民已平安抵達亞塞拜然。不過，MSC地中海郵輪「神女號」被迫中斷航程，滯留杜拜港，船上數千名旅客中約有200名中國人。

中國外交部發言人毛寧表示，「對遇難同胞表示哀悼，對遇難者家屬表示慰問」，外交部已指導駐伊朗使館為涉事人員及家屬提供協助。中國駐伊朗周邊國家的使領館也派出工作組到口岸接應，為撤離的中國公民提供協助。

綜合媒體報導，首批從伊朗撤離的18名中國公民1日順利通過阿斯塔拉口岸，平安到達亞塞拜然首都巴庫。亞塞拜然華僑華人協會會長包禮軍1日稱，截至目前，已安置70多名從伊朗經亞塞拜然撤離的中國公民，「在接到通知後，我們僅用兩小時便準備好物資和大巴，並組織人員抵達伊阿邊境」。

在伊朗伊斯法罕外派工作的華人「王宇」（化名），2日凌晨成功通關進入亞塞拜然境內，講述自己斷聯30小時、歷經14小時逃離伊朗的歷程，他說「路被炸毀， 差點出不來」。

王宇1日中午和夥伴一行4人包車從伊斯法罕出發，前往德黑蘭周邊與另2名同事會合，路上交通擁堵，「大家都在往外跑」。後來得知，他們離開伊斯法罕時途經的那條路「被炸了」。

2日凌晨2時，一行人終於抵達阿斯塔拉口岸，經與伊朗方的工作人員溝通許久，才獲得放行，並在中國駐亞塞拜然大使館工作人員的協助下辦理完出入境手續，入境亞塞拜然。

另一名滯留巴林的博主「孫瘋人」，原計畫從土耳其轉機赴沙烏地，因領空關閉被迫滯留。他形容巴林過去幾日如同「孤島」，航班恢復無期，唯一陸路通往沙烏地的達曼市，沒車亦難成行，只能在酒店空等。直到昨晚，他通過酒店聯絡包車入境沙烏地，包車費用為60巴林第納爾(約159美元)，較平日翻倍。據他現場觀察，沙烏地海關現排隊人龍，當中「中國人占四分之一」。

另一方面，受中東緊張局勢影響，MSC地中海郵輪「神女號」被迫中斷航程，滯留杜拜港，船上數千名旅客行程受阻。郵輪方表示，「『神女號』船上約有200名中國賓客。賓客可正常使用各項設施與服務，目前船上物資儲備充足。」

據一位在「神女號」上的中國旅客講述，「在船上能聽到戰鬥機飛過的轟鳴聲，有點嚇人。我們現在在船上，可能比陸地上的人處境稍好，據說陸地上酒店都已經訂不到了」。另一名來自武漢的中國旅客在社交平台發布視頻稱，他預定了3月7日返程機票，但目前郵輪滯留杜拜碼頭，也沒有航班能離開，「一切都不確定，現在只想安全回國」。