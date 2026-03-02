中國全國政協委員籲發500元人民幣消費券 拉動2兆消費

中國全國政協委員、新希望集團董事長劉永好呼籲發放消費券，以拉動內需消費。（中新社）

中國全國政協委員、新希望集團董事長劉永好2日表示，消費券作為短期刺激經濟的有效手段已普遍實行，倡借鑒馬來西亞等國經驗，以身分證為依據向全民無差別發放消費券，取消行業及品類限制，推行「通用型消費券」。

據新京報報導，劉永好出席集團媒體溝通會，披露他今年帶上全國兩會的多項建議，涵蓋消費券發放、促進AI與農業發展相結合、築牢鄉村人才根基、支持農業企業「走出去」等方面。

他表示，「消費券的發放將是短期內刺激經濟的有效手段，不但刺激經濟，更有助拉動增長及就業，對全國百姓有一定幫助。」

他又說，消費券作為短期刺激經濟的有效手段已普遍實行，但存在「重大宗輕小微」的結構性偏差，中低收入群體、靈活就業人員獲得感不強，街邊小店、農貿市場等民生末梢受益有限。

因此，他建議借鑑馬來西亞等國經驗，以身份證為依據向全民無差別發放消費券，取消行業及品類限制，推行「通用型消費券」。他並建議由具備資質的全國性金融機構牽頭，委託科技金融機構負責公益性發放及核銷。

另據第一財經報導，劉永好表示，如果全國每人發放500元（人民幣，下同）消費券，將可拉動消費近2兆。