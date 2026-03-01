美伊戰火蔓延中東多國 中國證實已有公民在襲擊中受傷

我的頻道

中國新聞組／即時報導
美伊衝突已導致中東局勢動盪加劇，圖為巴基斯坦南部城市卡拉奇的美國領事館附近，3月1日爆發反美抗爭，示威者一度試圖衝進美國領事館。（新華社） 林則宏
美伊衝突已導致中東局勢動盪加劇，圖為巴基斯坦南部城市卡拉奇的美國領事館附近，3月1日爆發反美抗爭，示威者一度試圖衝進美國領事館。（新華社） 林則宏

中國外交部領事司微信公眾號「領事直通車」1日晚間發布消息，證實已有中國公民在美伊衝突中受傷，部分臨時旅行人員滯留當地。中國外交部提醒中國公民，暫勿前往伊朗周邊地區。

「領事直通車」表示，2月28日，美國、以色列對伊朗發動軍事行動，伊朗軍隊對美國在中東地區的軍事基地實施打擊，伊朗部分周邊國家關閉領空、國際航班停飛。已有中國公民在襲擊中受傷，部分臨時旅行人員滯留當地。

中國外交部提醒中國公民密切關注形勢變化，暫勿前往伊朗周邊受到軍事衝突的國家和地區。已在上述國家和地區的中國公民進一步加強自身安全防範，避免前往軍事設施、遊行集會等敏感區域。

美伊衝突的炮火已經擴散至周邊地區。據央視新聞報導，自當地時間2月28日上午，以色列和美國開始對伊朗發起軍事打擊到現在已經過去逾40小時。直至3月1日深夜，伊朗首都德黑蘭仍不時傳出爆炸聲。

報導稱，作為回應，伊朗展開大規模反擊。伊朗伊斯蘭革命衛隊1日宣布，將對美以軍事基地進行「歷史上最猛烈的進攻行動」。截至目前，伊朗的打擊行動已進行至第九輪，至少27個美軍在中東及周邊地區的軍事基地遭襲，戰火正逐步蔓延至中東多國。

央視新聞最新報導稱，當地時間3月2日凌晨，以色列國防軍為回應黎巴嫩真主黨對以色列北部的火箭彈襲擊，開始對黎巴嫩南部地區發動空襲。有消息指出，黎巴嫩首都貝魯特傳出爆炸聲。

伊朗 以色列

