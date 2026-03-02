美以攻伊朗／中使館人員赴伊、以、埃口岸接應撤僑

我的頻道

中國新聞組／北京2日電
3月1日，從伊朗撤離的中國公民在亞塞拜然疆南部阿斯塔拉口岸合影。(新華社)
美國和以色列攻打伊朗後遭還擊，中國外交部和中國駐伊朗使領館昨發公告，指伊朗部分周邊國家關閉領空、國際航班停飛，已有中國公民在襲擊中受傷及滯留，籲中國公民盡快撤離。中使館也會同伊朗和以色列當地華人組織緊急撤僑，第一批30人乘大巴從德黑蘭包車到亞塞拜然口岸撤離，仍有約100人因沒航班滯留。在以色列的中國公民經埃及邊境口岸出境。兩國口岸都有中使館人員接應。特拉維夫一中國旅行團已由陸路撤至埃及後搭機返國。

綜合多家媒體報導，在伊朗德黑蘭的中東絲綢之路協會會長吳梅娟表示，1日當天已有第一批10位在伊華人從德黑蘭安全撤離至亞塞拜然阿斯塔拉口岸，他們分兩批自行包車出發，行程約8小時。另18名中國公民昨從伊朗經亞塞拜然南部阿斯塔拉口岸撤離至阿境內，由中使館安排的大巴載離口岸轉送至亞塞拜然首都巴庫。

「德黑蘭今天被導彈轟炸了一整天」，吳梅娟3月1日表示，「當地百姓的情緒整體還是恐懼和迷茫的，有能力的人會逃到土耳其，普通人大多只能躲到鄉下」。目前還剩幾十位僑胞待撤離。在伊朗的中資企業、工廠會留一兩個華人留守，留守人員的聯繫方式都已在中國駐伊朗大使館報備，有意外情況，領館會第一時間打電話通知他們撤離。老家廣東江門的伊朗華僑阿華（化名）稱，其同事和一些商會會員約五、六十人還在德黑蘭，因通信中斷暫沒聯繫上。

伊朗華僑華人聯合會執行會長馬正華表示，美以此次襲擊大概率會造成較廣的波及範圍，且持續時間也會相對較長。基於這一判斷，「華聯會呼籲所有在伊同胞盡快撤離，待局勢穩定後再做打算」。

此次撤僑工作的高效推進，得益於在兩個月前就制定了撤僑緊急方案，衝突爆發當晚就安排了8輛大巴車，載運300到500人走陸路通道完成撤離。撤僑工作仍持續推進，確保不落一人。在伊朗目前有近100名中國人因無航班滯留。

在以色列，在特拉維夫都市圈的華人導遊王女士（化姓）表示，中國駐以色列使館積極聯繫當地華人組織撤僑工作，由於以色列對民航關閉領空，滯留當地的華人需通過塔巴邊境口岸撤離至埃及後乘飛機回國。據去年6月撤僑經驗，使館會組織華人乘坐大巴車，走陸路從以色列、埃及邊境口岸出境，由中國駐埃及使館人員接應送到開羅後搭機回國。

中國駐以色列大使館昨發消息稱，建議在以中國公民在確保安全的前提下，盡快自行轉移至以色列境內安全地區避險，或經塔巴邊境口岸撤離至埃及境內避險。請無法自行安排而又有意願撤離前往埃及的中國公民向使館註冊登記。

伊朗 以色列 埃及

