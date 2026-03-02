美以攻伊朗／解放軍：保持居安思危 新華社：美窮兵黷武

2月28日，一名女子在舊金山參加遊行，抗議美國和以色列軍事打擊伊朗。(新華社)

美國聯手以色列 於28日對伊朗發動攻擊，中國解放軍旗下重要宣傳平台「鈞正平工作室」發布題為「中國人民永遠都要保持居安思危的清醒」的訊息稱，「每一位中華兒女都應清醒認識到：安而不忘危，治而不忘亂。唯有保持痛感、未雨綢繆，方能守護住來之不易的和平與安定」。

「鈞正平工作室」微博這則僅百餘字的發文表示，「和平從來不是天上掉下來的，戰火也不會因祈禱而遠離。放眼人類歷史，叢林法則依然盛行，弱肉強食從未退場。當前，國際形勢複雜多變，風險挑戰暗流勇動。警惕之弦一旦鬆懈，就可能給國家和人民帶來難以挽回的損失。」

文章稱，「居安思危，是深植於中華民族血脈中的生存智慧。每一位中華兒女都應清醒認識到：安而不忘危，治而不忘亂。唯有保持痛感、未雨綢繆，方能守護住來之不易的和平與安定。」

美國今年以來已拿下兩名外國領導人，引發北京當局高度警惕。（取材自《鈞正平工作室》微博）

繼今年1月3日凌晨，突擊並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛 後，2月28日美國又聯手以色列對伊朗發動攻擊，並斬首伊朗最高領袖哈米尼 。

中國央媒新華社對此發文批評，美國是徹頭徹尾的強權政治和霸權主義，並指「窮兵黷武的霸權行徑最終必將反噬自身」。

文章提到，美軍入侵委內瑞拉並擄走委國總統引發的批評聲猶在耳，現在美方又對伊朗動武。美國執迷於通過軍事手段迫使他國就範，既是對「聯合國憲章」宗旨和原則的公然踐踏，也是對國際關係基本準則的嚴重背離。歷史反覆證明，訴諸武力帶不來真正安全，只會製造更多衝突與仇恨，將安全形勢本就脆弱的中東地區推向不可預知的深淵。

文章續指，值得注意的是，這場軍事行動正發生在美伊談判取得「良好進展」之際。和平解決危機曙光初現，美以卻執意扣動扳機。說到底，美國要的不是一個沒有核武器的伊朗，而是一個沒有主權的伊朗。與其說是為了「安全」，不如說為了霸權。

文章批評，打著維護自身安全旗號，行干涉主權國家內政、強行推動政權更迭，這是美國在世界多地屢次上演的霸權劇本，任何國家都沒有權力決定別國命運。這種將自身所謂「絕對安全」凌駕於他國主權與生存權之上的做法，無異於讓世界退回恃強凌弱的「叢林時代」。