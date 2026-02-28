我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

央視：轟6K首度飛出第一島鏈千公里 遇「外機」亮導彈

記者陳宥菘／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
央視26日宣稱，在某次演訓中，解放軍轟6K戰機首次飛出第一島鏈1000餘公里。(取材自央視)
央視26日宣稱，在某次演訓中，解放軍轟6K戰機首次飛出第一島鏈1000餘公里。(取材自央視)

中國央視國防軍事頻道「礪劍」欄目26日播出內容宣稱，在某次演訓中，解放軍轟6K戰機首次飛出第一島鏈1000餘公里，創造了當時空軍前出距離最遠等多項紀錄，並稱當時其雙機編隊在巴士海峽口遇到兩架「外機」逼近，且對方向其「亮肚皮」展示掛彈。報導並未提及演訓時間點。

報導表示，在某次演訓中，解放軍空軍出動轟炸機、殲擊機等多型戰機赴西太平洋開展遠海訓練，「與以往不同的是，此次任務，轟6K戰機將飛出第一島鏈1000餘公里。」1小時後，雙機編隊來到巴士海峽口時，指揮所傳來通報指，前方有兩架「外機」逼近。

解放軍空軍某部人員王建嶺在報導中表示，「他抵近我們之後，向我們亮肚皮，展示他的導彈，有點像攻擊位。」解放軍空軍某部人員李銳形容，「相當於兩個人，然後一個人拿著槍，可以說是，扳機隨時上膛，然後就可以擊發。」

報導接著播放一段廣播警告，內容是：「我是中國空軍，正在例行訓練，不要干擾我方行動。立刻離開，否則後果自負。」

報導稱，面對外機的層層阻撓，轟6K機組航向不變、高度不改，按時抵達目標空域，完成所有預定訓練課目。當天，他們首次飛出第一島鏈1000餘公里，創造了當時解放軍空軍前出距離最遠等多項紀錄。

轟6K的最大航程8000公里，最大載彈量15噸，翼下可以配置6個掛架，可以攜帶遠程的巡航導彈和反艦導彈。

2015年3月，轟6K首次前出第一島鏈，飛越西太平洋。報導表示，11年來，轟6K飛越了巴士海峽、宮古海峽、對馬海峽等，實現常態化赴西太平洋遠洋訓練、常態化警巡東海防空識別區、常態化繞島巡航、常態化戰巡南海，「成為維護國家主權與領土完整的重要力量」。

世報陪您半世紀

解放軍

上一則

中國造出「飛碟」了…電鷹飛車3秒起飛 能載貨、救援、通勤

下一則

南海爭鋒／美菲日南海聯合軍演 中同時段巡航別苗頭

延伸閱讀

美菲日在巴士海峽聯合演習 解放軍赴南海巡航：捍衛主權

美菲日在巴士海峽聯合演習 解放軍赴南海巡航：捍衛主權
訓練解放軍飛行員 前美軍飛行員印州被捕受審

訓練解放軍飛行員 前美軍飛行員印州被捕受審
訓練解放軍飛行員 前美軍飛官印州法庭受審

訓練解放軍飛行員 前美軍飛官印州法庭受審
央視：日本建導彈群島「嚇阻」中方 傅聰：沒資格要求入常

央視：日本建導彈群島「嚇阻」中方 傅聰：沒資格要求入常

熱門新聞

濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
中製「翼龍10B」隱身形無人機出口到烏地阿拉伯，成為中國隱身無人機出口第一單。(取材自觀察者網)

中製隱身無人機出口沙烏地 央視證實：出口第一單

2026-02-23 01:27
網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30

超人氣

更多 >
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法
「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋

「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋