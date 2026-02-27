「中國不再是學生」 分析：梅爾茨此行未提人權說教

我的頻道

中國新聞組／北京27日電
德國總理默茨26日到達浙江杭州，並與中德雙方企業家等合影。（中新社）
德國總理梅爾茨26日到達浙江杭州，並與中德雙方企業家等合影。（中新社）

德國總理梅爾茨昨天束就任後首次訪華之旅。德媒分析指出，梅爾茨呼籲中國加大對德投資，所以此次訪華並未在訪問期間「說教」，也未在公開場合提及敏感的人權議題。不過儘管如此，兩國在經濟等領域仍存諸多分歧，此行使「關係緩和，但春天尚未到來」。中國歐盟商會前主席伍德克認為，在和中國交往中，德國應該承認並樂見「中國不再是『學生』」的事實，而是已成為世界工業的領軍者之一。

據德國之聲引述德國「每日新聞」評價梅爾茨在對華政策上採取的是「雙軌戰略」，稱在德國國內，梅爾茨在過去幾周裡曾對北京當局提出尖銳批評，並談及中國嚴峻的人權狀況。但此次訪華，正如他在出訪前所宣布的那樣，梅爾茨並不打算「說教」。敏感的人權議題也未在公開場合提及。在與國家和黨最高領導人習近平會晤後，也僅發布了一份聲明，沒有安排隨行的德國記者提出尖銳問題的機會。即不願「說教」，不提「人權」。

德媒評論稱梅爾茨此次採取的「克制而審慎的批評路線」取得了一定成效。顯示為與中國國家主席習近平的會談時間比預期更長。以及德中政府磋商預計將在今年秋季得以重啟。

中國歐盟商會前主席伍德克近日在「The Wire China」撰文指出，幾十年來，德國企業一直是其中國同行在工業領域的關鍵「導師」，德國幾乎所有的工業部門都在中國大量投資合資企業和子公司，為雙贏局面奠定了基礎。然而，近年來情況發生了巨大變化。伍德克認為，在和中國的交往中，德國應承認並樂見這樣一個事實：中國不再是「學生」，而是已成為世界工業的領軍者之一。

德國 歐盟 習近平

