我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

美對中關稅可能再提高？ ITC開始評估撤銷中國最惠國待遇的影響

中美人形機器人競速 中國「規模化生產」占優勢

特約撰述 張大仁

今年中國央視春晚直播中，人形機器人載歌載舞，成為焦點。這場表演令人印象深刻，但令外界關注，如果機器人現在能跳舞、能表演武術，它們還能做什麼？美、中在這場機器人戰爭中，又各具哪些優勢及弱點？

人形機器人之所以具有革命性意義，並非在於其類人的外形，而是在於其多功能性。與擅長單一重複性任務的傳統自動化不同，人形機器人是唯一能夠讓同一台機器人全天執行不同任務的技術。

雖然中美在人工智慧領域不分伯仲，但在人形機器人領域，中國可以藉此聲稱領先美國，尤其是在規模化生產方面。

但專家指出，舞台表演並不等同於工業應用的穩定性。機器人之所以能夠完成這樣的表演，是因為它們經過「成百上千次」的訓練，這些舞蹈動作幾乎不需要環境感知，本質上是模仿學習加上一個保持平衡的控制器。這與在非結構化環境中的可靠性關係不大，而可靠性是工廠級部署的先決條件。

根據官方數據顯示，截至2024年底，中國已有45萬1700家智慧機器人公司登記註冊，總資本達6.44兆人民幣、約9321.6億美元。「中國製造2025」和「十九」規畫等重大政府計畫已將機器人和人工智慧列為北京的重點發展領域。

摩根士丹利預測，到2026年，中國人形機器人銷售量將增加一倍以上，達到2萬8000台。馬斯克曾表示，隨著特斯拉將重心轉向具備人工智慧的旗艦人形機器人Optimus，他預期中國企業將成為他最大的競爭對手。馬斯克曾說：「中國以外的人低估了中國，但中國實力超群，遠超其他地區。」

中國正在加速人形機器人的應用，形成創新的回饋循環，美國則因為文化上的懷疑和經濟上的猶豫而進展緩慢。

美國在人形機器人的研發和部署方面存在著落後的風險，並非技術原因，而是文化和經濟使然，其中最重要的是安全性和監管合規性。產業組織正在努力為這個獨特的彈性自動化領域制訂標準。

專家評估美國距離人形機器人的廣泛部署還有數年之遙，但在中國則不然，因中國對人形機器人的需求非常旺盛。這種需求差異形成良性循環，中國企業將因此累積更多經驗，更新速度更快，最終開發出更強大的人形機器人。這不僅關乎單一公司，更關乎國家競爭力。

隨著中國企業展現出更大的意願快速採用人形機器人技術，中國企業將更有準備、更有動力、更有激勵地更快地採用這項技術，並進一步推動創新。

世報陪您半世紀

人形機器人 人工智慧 馬斯克

上一則

7企業243輪競價 廣州「馬場地塊」拍出236億創紀錄

下一則

內地男走私犀牛角切片入港 違反保護瀕危動植物條例判囚2年

延伸閱讀

火力全開 喜萊莉出席艾普斯坦聽證 籲傳喚馬斯克

火力全開 喜萊莉出席艾普斯坦聽證 籲傳喚馬斯克
附和馬斯克…黃仁勳也對太空資料中心感興趣 但點出一大挑戰

附和馬斯克…黃仁勳也對太空資料中心感興趣 但點出一大挑戰
做白日夢？馬斯克提太空興建資料中心 奧特曼再嗆「很荒謬」

做白日夢？馬斯克提太空興建資料中心 奧特曼再嗆「很荒謬」
龜兔賽跑誰會贏？馬斯克與貝佐斯的太空計畫 轉向登月大戰

龜兔賽跑誰會贏？馬斯克與貝佐斯的太空計畫 轉向登月大戰

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤