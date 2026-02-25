摸底日本軍工業 中國列「黑名單」從隱形管控變實際打擊

春節假期結束後的首個工作日，中國商務部 連發2條公告，宣布將40家日本 企業納入兩用物項的嚴控範圍內。此舉引發市場震蕩，日本產經新聞稱此舉為「強化針對高市政權的反制」，日本共同社則稱「反制措施進一步升級」。有媒體分析，中國此舉將對日本軍工業的隱形管控變實際打擊。

中方這記組合拳釋放了怎樣的戰略信號？與以往相比，此次對日出口管制有何本質不同？環球時報引述中日學者分析指出，這些舉措的本質在於對日本加速擴軍做出必要約束，以此維護地區的和平與穩定。亦側面反映中方已就日本製造業體系完成詳細摸底。

據軍事專家張軍社表示，「總體而言，此次中方對日本軍工企業出台的出口管制措施精準、覆蓋全面，被列入的企業基本都服務於日本進攻性軍事能力的提升」。他稱，相關國際文件明確不允許日本「重新武裝」，以三菱重工為代表的日本企業，卻持續研製、生產具備進攻能力的艦船、航母、戰鬥機、巡航導彈、高超音速導彈、太空 武器等軍事裝備。強調中國的舉措「完全有理有據、理直氣壯」。

中國國際問題研究院亞太研究所特聘研究員項昊宇將此次措施歸納為釋放的「三重信號」，一是反制堅決，明確反對日本軍事擴張，對參與其軍力提升的實體絕不姑息；二是精準施策，聚焦軍工核心鏈條與風險實體，避免泛化打擊；三是警示日本停止軍事冒險，否則將面臨更嚴厲的合規約束。

這一觀點也得到了部分日本學者的呼應。

報導引述日本法政大學政治學教授白鳥浩觀點指出，「中國顯然不希望自身出口的重要資源，被用於製造對安全構成威脅的武器裝備。因此，中方採取的措施某種意義上也是在提醒日本，必須回歸和平國家的應有定位」。

日本慶應義塾大學名譽教授大西廣也表示，中方措施並非單純的「施壓收緊」，也帶有呼籲日本經濟界為改善日中關係付出努力的用意。「三菱重工等企業通過從中國進口稀土獲得了巨大利益，而現在正是強烈要求這些日本企業重新認識這一點的時候」。

大西廣並強調，「外界並不清楚中國對世界影響力的來源並非其軍事力量，而是以經濟為核心的和平影響力」。