便宜+綠能 韶關「一度電經濟學」發威 算力集群爆發成長

中國新聞組╱北京24日電
21日大年初五，當千家萬戶盯著手機屏幕搶紅包時，粵港澳（韶關）樞紐智能算力運維中心的用電量一路飆升。機房裡，數十萬台機器正消化著來自粵港澳的算力請求。今年春節，「算力之城」韶關，充分演繹了廣東的「一度電經濟學」。

中新社報導，作為國家「東數西算」工程十大集群之一、華南地區唯一的國家數據中心集群，韶關承載著廣東「製造業當家」戰略中新質生產力底座的重任。這裡的優勢可以概括為：地質安全、成本窪地、網絡低時延、人才集聚。 　　

最核心的競爭力是讓算力企業心動的電價。據南方電網廣東電網公司表示，韶關電價為廣東全省最低，每度電比珠三角低0.134元人民幣。韶關市發展和改革局副局長謝金保表示，數據中心約六成的運營成本來自電力，基於該市的電價優勢，每年可以省下大量成本。

2025年，韶關六家數據中心全年用電量超1.7億千瓦時，同比大漲751%；2026年1月，集群用電量達2634萬千瓦時，同比翻10倍。 　　

更難得的是，便宜與綠色兼得。截至2025年底，韶關綠電裝機佔比超六成。這意味著，數據中心每消耗2度電，就有1度來自清潔能源。集群單位算力能耗比全國平均低12%。

謝金保透露，目前韶關已初步形成「上游算力設備製造、中游算力服務、下游數據應用」的完整產業鏈。「我們的目標很明確：通過中游算力產業，吸引上游和下游產業來韶集聚成勢，推動大數據全產業鏈高質量發展」。

春節

