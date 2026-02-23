美關稅無常 學者分析：中國手握利器 有底氣有底牌

我的頻道

中國新聞組╱北京23日電
專家建議，對美出口的中企須重點關注美國關稅政策，精準把握美國市場變化，發現新的發展機遇。圖為山東省青島市即墨區頤和針織有限公司的工人在生產線上忙碌。(新華社)
應對美方關稅政策反覆無常，多名學者直言，中國變得更「有底氣、有底牌」，中方不僅手握稀土、電池級石墨等戰略資源，亦具備精準反制能力，若美方持續以關稅施壓，北京完全有條件在核心利益領域作出直接回應。隨著美國最高法院裁定部分關稅措施違法，加上美國總統川普宣布再推新一輪「全球進口關稅」，中美經貿博弈進入新階段。

文匯報報導，美國最高法院日前裁定，意味著過去援引該法對華加徵的所謂「對等關稅」與「芬太尼關稅」面臨終止，理論上，美國進口商可提出退稅申請；但川普隨即簽署行政命令，對全球商品徵收為期150天的關稅，並在翌日將稅率由10%提高至15%，政策走向再添變數。

華盛頓戰略與國際研究中心學者指出，中方此前透過稀土出口管理措施，已在關鍵供應鏈層面對美形成壓力。彼得森國際經濟研究所研究員亦分析，相較其他國家，中國面對的部分關稅機制更具法律持久性，因此最高法院裁決對中國的實質衝擊未必最大，卻可能削弱白宮整體談判籌碼。

隨著川普預定3月31日至4月2日訪華，外界高度關注此次裁決是否改變雙邊會談格局。香港南華早報分析認為，關稅法律基礎動搖，或令川普在與中國國家主席習近平會面時籌碼縮水，北京在讓步幅度上將更為審慎。中國人民大學國際關係學院教授時殷弘指出，美方優勢確有收窄，但談判仍取決於雙方對經濟、財政與地緣政治因素的綜合評估。

北京學界普遍認為，面對美方頻繁揮舞關稅工具，中國具備多層次應對選項。北京大學國際關係學院教授王勇表示，單邊加徵關稅已對全球供應鏈造成衝擊，長期效果有限。商務部研究院研究員周密則強調，中國既可在稀土、關鍵礦產及新能源材料等領域發揮資源優勢，也可依法依規採取對等關稅措施，對美國高科技與戰略產業進行精準回應，形成實質牽制。

與此同時，市場層面亦出現不同聲音。部分出口企業認為，若既有關稅機制失效，美國買家成本下降，短期內訂單有望回流。保銀資產管理首席經濟學家張智威分析，美方若尋求替代性關稅工具，仍需時間完成立法或行政程序，短期出口商可抓住機會出貨。周密提醒，從企業發展角度而言，美國關稅政策調整並非全然是利空因素，其中亦蘊含新的發展機遇，企業可在變化中挖掘更廣闊的發展空間。

報導稱，最高法院的裁決為即將登場的川習會更具變數，專家認為，中方關鍵在於立足自身發展，提升產業韌性與市場多元布局，在博弈中保持戰略定力與政策彈性。此外，川普訪中對雙邊關係仍具正面意義，有助促成新貿易協議。

關稅 川普 稀土

