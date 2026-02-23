我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汽車裡最不實用的東西？一票網友點名1配備：開車易分心

紐約一片白茫茫 交通斷了…殘障人士心急「該怎去工作」

首度超越煤電…中國太陽能發電新增裝機量年增14%

記者陳政錄／綜合報導

在持續推動能源結構轉型下，據中國國家能源局21日發布數據顯示，去年全年，中國太陽能發電新增裝機量為3.17億千瓦，年增14%，截至去年底，全中國太陽能發電裝機容量已累計達到12億千瓦，年增35%。

據中國國家能源局數據，去年全中國太陽能發電新增裝機3.17億千瓦之中，集中式太陽能新增1.64億千瓦，分布式新增1.53億千瓦。

1月底，中國國家能源局曾發布數據顯示，2025年中國風電、太陽能發電累計裝機容量已達18.4億千瓦，歷史性超越火電裝機容量，占全中國電力總裝機比重接近50%。當時，中國國家能源局稱，這代表能源綠色轉型取得階段性成果。

去年中國全社會用電量已突破10兆度大關，達10.37兆度，創全球第一下，前述的發電結構轉型，成為北京當局欲達成碳中和目標的重要組成部分。

但隨著中國推動上網電價市場化改革等政策，以及過去幾年的快速擴張下，在春節前由中國光伏（太陽能）行業協會召開的行業回顧與形勢展望研討會上，協會預計2026年中國的太陽能發電新增裝機量將年減約兩成。中國光伏行業協會顧問王勃華分析，隨著綠電直連等政策效果開始顯現，預計裝機會又回到上升階段，但增速會放緩。

世報陪您半世紀

春節

上一則

國際金價狂飆 中國婚俗「5金」已破10萬元人民幣

下一則

春運綠皮車超載、車廂擁擠不堪？當局闢謠：AI幻覺

延伸閱讀

靠策略換賽道 4星座年後轉職成功率最高

靠策略換賽道 4星座年後轉職成功率最高
力求經濟轉型 中東國家大力發展運動觀光

力求經濟轉型 中東國家大力發展運動觀光
持續推動能源結構轉型 中國去年太陽發電裝機量年增14%

持續推動能源結構轉型 中國去年太陽發電裝機量年增14%
20萬人集結德國抗議伊朗政權 流亡王儲盼領導民主轉型

20萬人集結德國抗議伊朗政權 流亡王儲盼領導民主轉型

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30
女子除夕在監控看到父親對著空桌獨自吃餃子。(視頻截圖)

除夕夜父獨自吃餃子 女兒看監控哭了 驅車800公里返鄉

2026-02-20 09:30
中國近年來發現越來越多大型乃至超大型金礦。圖為AI合成示意圖。（取自百度）

中國近年為何發現越來越大的金礦？

2026-02-14 12:03

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行