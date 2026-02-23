首度超越煤電…中國太陽能發電新增裝機量年增14%

在持續推動能源結構轉型下，據中國國家能源局21日發布數據顯示，去年全年，中國太陽能發電新增裝機量為3.17億千瓦，年增14%，截至去年底，全中國太陽能發電裝機容量已累計達到12億千瓦，年增35%。

據中國國家能源局數據，去年全中國太陽能發電新增裝機3.17億千瓦之中，集中式太陽能新增1.64億千瓦，分布式新增1.53億千瓦。

1月底，中國國家能源局曾發布數據顯示，2025年中國風電、太陽能發電累計裝機容量已達18.4億千瓦，歷史性超越火電裝機容量，占全中國電力總裝機比重接近50%。當時，中國國家能源局稱，這代表能源綠色轉型取得階段性成果。

去年中國全社會用電量已突破10兆度大關，達10.37兆度，創全球第一下，前述的發電結構轉型，成為北京當局欲達成碳中和目標的重要組成部分。

但隨著中國推動上網電價市場化改革等政策，以及過去幾年的快速擴張下，在春節 前由中國光伏（太陽能）行業協會召開的行業回顧與形勢展望研討會上，協會預計2026年中國的太陽能發電新增裝機量將年減約兩成。中國光伏行業協會顧問王勃華分析，隨著綠電直連等政策效果開始顯現，預計裝機會又回到上升階段，但增速會放緩。