我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普全球新關稅讓中國、巴西變贏家 台日韓處境尷尬

Nvidia恐陷財報魔咒？成績再好 股價也難漲

中國前副外長：國際秩序重組 為中國開啟一扇機會窗口

記者林則宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國前副外長傅瑩觀察今年慕尼黑安全會議後提出，國際秩序的動盪重組為中國發揮更富建設性的作用開啟了一扇機會窗口。（取材自澎湃新聞）
中國前副外長傅瑩觀察今年慕尼黑安全會議後提出，國際秩序的動盪重組為中國發揮更富建設性的作用開啟了一扇機會窗口。（取材自澎湃新聞）

第62屆慕尼黑安全會議（簡稱「慕安會議」）本月13日至15日在德國慕尼黑舉行，已連續多年出席慕安會議的中國前副外長傅瑩觀察今年會議各國政要發言及動向後提出，經過多年潛心發展和主動博弈，中國已經成長為國際政治中一支全球性的引領型力量。國際秩序的動盪重組為中國發揮更富建設性的作用開啟了一扇機會窗口。

傅瑩認為，在可預見的未來，中國可以在形塑周邊和平發展態勢、深化全球南方團結進取、促進國際科技創新和應用合作、穩定大國關係等方面有更大作為，為世界提供更多穩定性和確定性。

其中，歐洲是中國可以爭取的重要合作對象，雙方需要進一步增加人員往來和交流，減少市場障礙，強化發展互利、積累安全互信，不斷推進和平、增長、改革、文明四大夥伴關係。

傅瑩在澎湃新聞發表題為「在2026年慕安會現場感受國際秩序變化的律動」的長文，闡述她對此次慕安會議的觀察。傅瑩說，本屆慕安會，圍繞國際秩序存亡的討論占據了核心位置。

美國國務卿魯比歐登機赴慕尼黑前一刻對記者表示：「坦率地說，舊世界已經不復存在，我們生活在一個地緣政治的新時代」。會上眾多歐洲政客也大談「二戰後構建起來的舊秩序崩塌了」。

傅瑩問：然而，「舊秩序」指的是什麽？她表示，「當西方人痛心疾首地哀嘆秩序終結、坍塌之時，歐美之外的世界卻顯得格外冷靜，並沒有產生共情。這說明，世界還在正常運轉。」

傅瑩指出，美國的全球戰略調整和選擇性龜縮，必然加快世界的多極化進程。然而，經過多年經濟全球化和科技現代化的發展變遷，未來的多極化不太可能是一個黑白分明的平面結構，很可能呈現多維度、立體化的特點，不同力量中心在不同層面發揮主導或者主要參與作用。

例如，美中歐是經濟體量超過或接近20兆美元規模的經濟體；中美是在科技創新方面發揮引領和主導作用的國家；美中俄是軍事和地緣政治上擁有超群影響力的國家；全球南方則在國際政治和全球治理意義上發揮著「全球多數」的作用。

她預期，新型多極化呈現多層級多中心現象，可能會像一個中式的「多層寶塔」，而當前唯一在每個層級都有影響力的國家是中國。外界高度關注的是，中國將如何平衡各方利益，是否會追尋大國稱霸的方向。

傅瑩並提出，在國際秩序重整的過程中，中國必須慎防日本這個「小國」。她指出，本屆慕安會罕見地邀請了日本外相茂木敏充和防務相小泉進次郎共同參加，他們在各個論壇上表現活躍，抓住時機遊說日本的訴求和利益，並且明裡暗裡地渲染「中國威脅」。

傅瑩說，修昔底德在「伯羅奔尼撒戰爭史」中警示過：小國利用大國競爭的環境挑動矛盾推進自身利益，最終導致大國彼此誤判和衝突。在複雜微妙的大國戰略博弈中，大國如何避免被裹挾始終是一個高難度的挑戰。

▼收聽一洲焦點Podcast：

世報陪您半世紀

日本 小泉進次郎 國務卿

上一則

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

下一則

「媽祖變耀祖」 富商出資下 廣東湛江繞境傳換乩童黑箱

延伸閱讀

央視：日本建導彈群島「嚇阻」中方 傅聰：沒資格要求入常

央視：日本建導彈群島「嚇阻」中方 傅聰：沒資格要求入常
王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀
長江後浪推前浪…新興預測市場平台搶攻運動博弈 威脅傳統博弈業者

長江後浪推前浪…新興預測市場平台搶攻運動博弈 威脅傳統博弈業者
王毅出席慕尼黑安全會議 警告日本勿走回頭路「再賭1次會輸更慘」

王毅出席慕尼黑安全會議 警告日本勿走回頭路「再賭1次會輸更慘」

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30
女子除夕在監控看到父親對著空桌獨自吃餃子。(視頻截圖)

除夕夜父獨自吃餃子 女兒看監控哭了 驅車800公里返鄉

2026-02-20 09:30
中國近年來發現越來越多大型乃至超大型金礦。圖為AI合成示意圖。（取自百度）

中國近年為何發現越來越大的金礦？

2026-02-14 12:03

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行