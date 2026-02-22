中國前副外長：國際秩序重組 為中國開啟一扇機會窗口

中國前副外長傅瑩觀察今年慕尼黑安全會議後提出，國際秩序的動盪重組為中國發揮更富建設性的作用開啟了一扇機會窗口。（取材自澎湃新聞）

第62屆慕尼黑安全會議（簡稱「慕安會議」）本月13日至15日在德國慕尼黑舉行，已連續多年出席慕安會議的中國前副外長傅瑩觀察今年會議各國政要發言及動向後提出，經過多年潛心發展和主動博弈，中國已經成長為國際政治中一支全球性的引領型力量。國際秩序的動盪重組為中國發揮更富建設性的作用開啟了一扇機會窗口。

傅瑩認為，在可預見的未來，中國可以在形塑周邊和平發展態勢、深化全球南方團結進取、促進國際科技創新和應用合作、穩定大國關係等方面有更大作為，為世界提供更多穩定性和確定性。

其中，歐洲是中國可以爭取的重要合作對象，雙方需要進一步增加人員往來和交流，減少市場障礙，強化發展互利、積累安全互信，不斷推進和平、增長、改革、文明四大夥伴關係。

傅瑩在澎湃新聞發表題為「在2026年慕安會現場感受國際秩序變化的律動」的長文，闡述她對此次慕安會議的觀察。傅瑩說，本屆慕安會，圍繞國際秩序存亡的討論占據了核心位置。

美國國務卿 魯比歐登機赴慕尼黑前一刻對記者表示：「坦率地說，舊世界已經不復存在，我們生活在一個地緣政治的新時代」。會上眾多歐洲政客也大談「二戰後構建起來的舊秩序崩塌了」。

傅瑩問：然而，「舊秩序」指的是什麽？她表示，「當西方人痛心疾首地哀嘆秩序終結、坍塌之時，歐美之外的世界卻顯得格外冷靜，並沒有產生共情。這說明，世界還在正常運轉。」

傅瑩指出，美國的全球戰略調整和選擇性龜縮，必然加快世界的多極化進程。然而，經過多年經濟全球化和科技現代化的發展變遷，未來的多極化不太可能是一個黑白分明的平面結構，很可能呈現多維度、立體化的特點，不同力量中心在不同層面發揮主導或者主要參與作用。

例如，美中歐是經濟體量超過或接近20兆美元規模的經濟體；中美是在科技創新方面發揮引領和主導作用的國家；美中俄是軍事和地緣政治上擁有超群影響力的國家；全球南方則在國際政治和全球治理意義上發揮著「全球多數」的作用。

她預期，新型多極化呈現多層級多中心現象，可能會像一個中式的「多層寶塔」，而當前唯一在每個層級都有影響力的國家是中國。外界高度關注的是，中國將如何平衡各方利益，是否會追尋大國稱霸的方向。

傅瑩並提出，在國際秩序重整的過程中，中國必須慎防日本 這個「小國」。她指出，本屆慕安會罕見地邀請了日本外相茂木敏充和防務相小泉進次郎 共同參加，他們在各個論壇上表現活躍，抓住時機遊說日本的訴求和利益，並且明裡暗裡地渲染「中國威脅」。

傅瑩說，修昔底德在「伯羅奔尼撒戰爭史」中警示過：小國利用大國競爭的環境挑動矛盾推進自身利益，最終導致大國彼此誤判和衝突。在複雜微妙的大國戰略博弈中，大國如何避免被裹挾始終是一個高難度的挑戰。

