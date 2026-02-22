德總理拉華防衛美關稅 訪中尋求建立「戰略夥伴關係」

德國總理梅爾茨24日訪華。圖為他在2月13日第62屆慕尼黑安全會議開幕式上致辭。（新華社）

德國 總理梅爾茨敲定於24日起展開任內首次中國行，期間將出席德中經濟顧問委員會會議，將與中國國家主席習近平 、總理李強 見面，重點討論雙邊關係、經濟問題和安全政策。

據德國政府新聞發言人希勒介紹，梅爾茨將於上前述時間對中國進行正式訪問，行程包括北京與杭州。希勒說，梅爾茨計畫就安全、地緣政治、貿易及人權等議題和中方展開討論，俄烏衝突也可能成為內容之一。

梅爾茨將是今年來，繼愛爾蘭總理馬丁、加拿大總理卡尼、芬蘭總理歐爾波及英國首相施凱爾後，第五位訪華的西方領導人，時間點在美國總統川普訪華前。

綜合德國之聲、路透報導，梅爾茨此行將率約30人的大規模企業代表團隨行，是近年來最大，前任德國總理蕭茲兩次訪華都只有12間企業代表隨行。

梅爾茨在北京期間，將與李強共同出席德中經濟顧問委員會會議，並與習近平會晤、共進晚餐，訪問北京故宮和德國汽車公司奔馳；在杭州，梅爾茨將參訪春晚大熱的中國機器人企業宇樹科技等新興產業，及在當地的德國企業如西門子能源等。

這是梅爾茨去年5月上任後首次訪中，他剛於日前的基督教民主聯盟聯邦黨代會上，以超過九成得票率連任黨主席。適逢春節，梅爾茨剛於當地時間17日在社交媒體發文祝賀，說願馬年為德中關係帶來力量和新的動力，期待不久後訪華。

在川普高舉關稅手段下，梅爾茨日前還表示，訪問北京期間，將尋求與中國建立「戰略夥伴關係」，並稱歐洲有能力對關稅問題「自我防衛」。

德國智庫墨卡托中國研究中心主任胡謐空說，德國政府如今對華採取一種「相當精明的務實主義」，在安全問題上對中國採取強硬立場，同時希望能與經濟議題分開來處理。

對於梅爾茨此訪，路透報導提及，由於銷量承壓，寶馬等德國汽車製造商近期紛紛發佈盈利預警，自2022年以來，德國對華汽車出口量已暴跌2/3。

據觀察者網報導，德國聯邦統計局網站20日最新數據顯示，2025年，中國超越美國，再次成為德國最重要的貿易夥伴。中國在2016年至2023年期間一直是德國最大貿易夥伴，但這一地位在2024年被美國取代。2025年，大部分德國進口商品來自中國，總價值達1706億歐元（約2010億美元），比上一年增長8.8%，而德國對中國出口額為813億歐元（約958億美元），比上一年減少9.7%。

德國今日新聞報導，德國對外貿易協會（BGA）主席德克·瓊德拉將去年中德貿易變化描述為「對華出口貿易崩潰」。他認為，「這不是周期性波動，而是一個警示信號」，同時呼籲德國政府盡快拓寬供應鏈，開拓新市場，並緊急提升德國的競爭力。目前，德國業界人士正敦促梅爾茨在即將開始的中國行中「維護經濟利益」。據德國商報報導，德國經濟界亞太委員會（APA）也就來自中國的經濟威脅發出警告。