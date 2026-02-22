央視：日本建導彈群島「嚇阻」中方 傅聰：沒資格要求入常

聯大討論安理會席次公平分配及成員目增加問題時，中國常駐聯合國代表傅聰大使重申，日本拒不反省侵略歷史罪行，根本沒有資格要求成為常任理事國。 （取材自央視國際時訊微博號）

聯合國 大會20日舉行關於「安理會席位公平分配和成員數目增加問題」及與安理會有關其他事項的政府間談判。中國常駐聯合國代表傅聰 大使在發言最後重申，日本 拒不反省侵略歷史罪行，公然踐踏戰後國際秩序，干涉別國主權，為區域和平穩定帶來新的威脅。這樣的國家根本沒有資格要求成為常任理事國。

據央視「CCTV國際時訊」微博號，傅聰在談到安理會改革問題時還強調三點看法。第一點是，安理會不能成為大國、富國的「俱樂部」，改革不能只讓極少數國家從中受益。

其次他談到，要切實提升發展中國家的代表性和發言權，讓更多外交政策獨立的中小國家進入安理會，特別要糾正非洲遭遇的歷史不公，對非洲訴求做出優先特殊安排。

最後傅聰表示，不能僅限於當下的世界格局，而是要秉持戰略視野和長遠眼光來謀畫改革。

日本外相茂木敏充20日則發表外交演說，強調台海和平與穩定的重要，表示將始終致力與北京構築「具建設性的穩定關係」。

另據央視報導，日本正著手推動40年來最大規模的軍事建設，在臨近台灣的海域，加速構建所謂「導彈群島」，沿著由約160個島嶼組成的「琉球弧線」，陸續興建反艦導彈陣地、雷達塔、彈藥庫與電子戰設施。目標是所謂「嚇阻」解放軍。