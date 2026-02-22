我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

央視：日本建導彈群島「嚇阻」中方 傅聰：沒資格要求入常

記者黃國樑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯大討論安理會席次公平分配及成員目增加問題時，中國常駐聯合國代表傅聰大使重申，日本拒不反省侵略歷史罪行，根本沒有資格要求成為常任理事國。 （取材自央視國際時訊微博號）
聯大討論安理會席次公平分配及成員目增加問題時，中國常駐聯合國代表傅聰大使重申，日本拒不反省侵略歷史罪行，根本沒有資格要求成為常任理事國。 （取材自央視國際時訊微博號）

聯合國大會20日舉行關於「安理會席位公平分配和成員數目增加問題」及與安理會有關其他事項的政府間談判。中國常駐聯合國代表傅聰大使在發言最後重申，日本拒不反省侵略歷史罪行，公然踐踏戰後國際秩序，干涉別國主權，為區域和平穩定帶來新的威脅。這樣的國家根本沒有資格要求成為常任理事國。

據央視「CCTV國際時訊」微博號，傅聰在談到安理會改革問題時還強調三點看法。第一點是，安理會不能成為大國、富國的「俱樂部」，改革不能只讓極少數國家從中受益。

其次他談到，要切實提升發展中國家的代表性和發言權，讓更多外交政策獨立的中小國家進入安理會，特別要糾正非洲遭遇的歷史不公，對非洲訴求做出優先特殊安排。

最後傅聰表示，不能僅限於當下的世界格局，而是要秉持戰略視野和長遠眼光來謀畫改革。

日本外相茂木敏充20日則發表外交演說，強調台海和平與穩定的重要，表示將始終致力與北京構築「具建設性的穩定關係」。

另據央視報導，日本正著手推動40年來最大規模的軍事建設，在臨近台灣的海域，加速構建所謂「導彈群島」，沿著由約160個島嶼組成的「琉球弧線」，陸續興建反艦導彈陣地、雷達塔、彈藥庫與電子戰設施。目標是所謂「嚇阻」解放軍。

彭博社去年12月曾報導有關消息，指隨著日中關係持續惡化，日本正推行至少40年來最大規模軍事建設，在台灣附近擴建「導彈群島」，以對抗中國。

央視2月21日指，日本沿著由約160個島嶼組成的「琉球弧線」建導彈陣地，目標是所...
央視2月21日指，日本沿著由約160個島嶼組成的「琉球弧線」建導彈陣地，目標是所謂「嚇阻」解放軍。（視頻截圖）

世報陪您半世紀

日本 傅聰 聯合國

上一則

收假春運高峰 海南離島機票逼近萬元仍一票難求

下一則

春節4天盈利33.9萬全分員工 四川火鍋店老闆霸氣

延伸閱讀

川普關稅遭推翻 日本稱對美投資不受影響

川普關稅遭推翻 日本稱對美投資不受影響
香港經貿辦迎馬年酒會 嘉賓雲集

香港經貿辦迎馬年酒會 嘉賓雲集
高市續任首相 中駐聯合國代表嚴詞警告：介入台灣問題「將迎頭痛擊」

高市續任首相 中駐聯合國代表嚴詞警告：介入台灣問題「將迎頭痛擊」
中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
中國近年來發現越來越多大型乃至超大型金礦。圖為AI合成示意圖。（取自百度）

中國近年為何發現越來越大的金礦？

2026-02-14 12:03
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30
圖為中國上海購物區。(路透)

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

2026-02-14 08:50

超人氣

更多 >
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我