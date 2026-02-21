白宮證實：川普3月31日起訪中3天 料有「大場面」

白宮官員證實，美國總統川普將於3月31日至4月2日訪問中國，圖為川普2017年訪問中國，與習近平一同檢閱解放軍儀隊。(美聯社)

路透20日報導，一名白宮官員證實，美國總統川普 將於3月31日至4月2日訪問中國。川普則於19日在華盛頓對來訪的外國領袖談及此行時表示：「這會是一趟很狂野的行程。我們得辦一場中國歷史上從未有過的最大場面。」川普還回憶2017年首度訪華，誇解放軍 儀隊 「整齊到頭上能打撞球」。而此次訪問將是兩國領導人自去年10月南韓APEC峰會以來首次面對面會晤。

川普這次訪問中國的一項關鍵議題，為是否延長貿易休戰協議，這項協議使兩國避免進一步提高關稅。然而，在美國最高法院20日的裁決後，目前尚不清楚川普是否會恢復對中國進口商品課徵關稅，以及將依據何種法律權限。

川普政府表示，這些關稅措施之所以必要，是因為與貿易失衡及中國在製造非法芬太尼（fentanyl）相關化學品的角色有關，這已構成國家緊急狀態。

但對於川普出訪訊息，中國駐美大使館未立即回應置評請求，北京方面也尚未確認這次訪問。

另外，美國總統川普成立的「和平理事會」19日在華府召開備受矚目的首次會議。川普發表近1小時談話，期間回顧2017年首次訪問中國時，檢閱解放軍三軍儀隊的場面，還開玩笑說，這些解放軍若把頭盔拿掉，「甚至可以在他們頭頂上打撞球」。

本報系聯合報報導，根據「Roll Call」提供的逐字稿，川普重申他與中國國家主席習近平 「關係非常好」，並表示將於4月訪問中國。他說：「這會是一趟很狂野的行程。我說過，我們得辦一場中國歷史上從未有過的最大場面。」

川普回憶，上次訪問中國時，習近平對他「非常好」，還替他安排檢閱解放軍儀隊。

川普說：「我從沒看過這麼多軍人身高都一樣，真的一模一樣，身高差距只有約0.6公分。當你有14億人口時，這種事就辦得到，人多得很，每個人的身高幾乎都一樣，差距大概只有約0.3公分；如果他們把頭盔放下來，你甚至可以在他們頭頂上打撞球。」

川普表示，那樣的場面「真的相當令人驚嘆」，但他也對習近平說：「你得要超越這個。他說會超越，我們會超越。」 川普還說，他4月訪中「到時會有很多人去，大多數那些『假新聞』也都會跟著過去」。

另據鳳凰衛視報導，美國防部前印太安全事務助理部長拉特納日前受邀參加由澳大利亞智庫舉辦的座談會，在會上分析解讀了川普對華政策。他表示，川普4月訪華前，中美有望達成一系列中小貿易協議，具體可能涵蓋航空製造、半導體、農產品等領域。