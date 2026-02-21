「淫魔」艾普斯坦電郵 竟出現中國高層的關鍵名字

我的頻道

中國新聞組／北京21日電
英國前王子安德魯過去與習近平維持良好私交。圖為安德魯2016年訪問北京。（取材自中國外交部）
英國前王子安德魯過去與習近平維持良好私交。圖為安德魯2016年訪問北京。（取材自中國外交部）

英國GB新聞台(GB News)報導，根據新公布的美國已故性犯罪富豪艾普斯坦生前電子郵件，涉及艾普斯坦案的英國前王子安德魯曾與中國國家主席習近平「長時間接觸」。

中央社引述英國GB新聞台報導，美國司法部公布逾300萬份艾普斯坦(Jeffrey Epstein)相關文件，上述電郵是其中一部分，顯示安德魯(Andrew Mountbatten-Windsor)曾與中國高層官員廣泛接觸。

艾普斯坦曾在2015年11月致領英(LinkedIn)共同創辦人霍夫曼(Reid Hoffman)的電郵中寫道：「安德魯王子正前往中國，他與習近平長時間接觸。」

據報導，艾普斯坦似乎提出願意引薦霍夫曼與安德魯見面，他在電郵中寫道：「如果你想要見面，請讓我知道。」

此外，艾普斯坦於2010年9月致巴克萊銀行(Barclays)前執行長史戴利(Jes Staley)的信件顯示，安德魯渴望成為摩根大通嘉誠(JPMorgan Cazenove)在中國的利益代言人。

安德魯經證實在北京正式會晤習近平兩次，分別是2016年4月及2018年5月，兩次會面地點都是人民大會堂，中國官媒刊登了兩人握手的照片。

根據中國政府官網，在安德魯兩次拜訪期間，時任中國總理均讚賞他對促進英中關係「黃金時代」扮演的角色。據報導，安德魯每年都直接向習近平致上生日祝福。

英國GB新聞台指出，這些新曝光的內容加深外界質疑，安德魯與中方高層級接觸，是否對英國國安構成威脅。

