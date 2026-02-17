中重啟內陸核帝國？紐時曝衛星照 學者：強化對美底氣

我的頻道

編譯盧思綸／綜合報導
紐時援引空中巴士國防與太空公司衛星影像指出，中國位於四川梓潼的核設施近年新建地下掩體與土堤，以及顯見的通風塔。（取材自X平台@sanmonbunshi1）
紐約時報15日披露最新衛星影像報導，中國加速擴建核武相關設施之際，重新建設集中西南部多處山區的核據點。這波擴張正逢美俄「新戰略武器裁減條約」到期、全球核武軍控的最後一道護欄消失之際，若核武強權缺乏實質對話，恐加劇誤判風險。

中國核擴張已成為美中新的緊張來源，美方關切恐怕影響北京在危機下的行動，尤其是台灣問題情境中。前美國國防部中國事務副助理部長、現為蘭德公司資深政治學者蔡斯（Michael Chase）分析，中國希望處於一種有信心能「大致免於美國核武脅迫」的地位，「我認為，北京可能判斷，這種底氣在與台灣有關的常規衝突中會派上用場」。

紐時引述空中巴士攝於2026年2月2日的衛星影像，點名四川省兩處受關注的核據點。梓潼近年新建地下掩體與土堤，可能用於測試核彈內爆所需的高性能化學炸藥，也就是透過精準爆破把核材料核心瞬間壓縮到能產生連鎖反應的狀態。這座綜合設施顯見新建一座通風塔；還有一處橢圓形區域，面積約相當於十座籃球場。

另一處平通則為雙層圍欄設施，可能用於製造通常含鈽的核彈頭彈芯，主建物高360英尺的通風塔近年翻修加裝通風與散熱設備，周邊仍持續施工；其建築結構類似美國核武研究設施洛斯阿拉莫斯國家實驗室。

這僅是四川多處神祕核設施之二，中國近年普遍出現擴建升級跡象。地理空間情報專家巴比亞茲（Renny Babiarz）形容，中國各地核設施就像馬賽克碎片，拼在一起呈現「快速成長」的輪廓；雖然各地都有演變，但整體加速大約從2019年開始。

這批四川山區核設施多建60多年前毛澤東時期「三線建設」，當年為避開美國與蘇聯打擊風險，把核武相關實驗室與工廠移入內陸祕密興建，美國核科學家史提爾曼（Danny B. Stillman）曾形容那裡宛如「內陸核帝國」（an inland nuclear empire）。冷戰後期局勢緩和後，不少設施在1980年代縮編或關閉，人才轉往附近綿陽；但近七年來，中國再度加速擴建與升級，四川工程同步升溫，並延伸到綿陽的大型點火設施，可用於研究核彈頭而不必實際試爆。

哈佛大學甘迺迪政府學院中國核計畫研究員張會（Hui Zhang，譯音）檢驗巴比亞茲的發現強調，僅靠衛星影像能掌握的資訊有限，無法判定實際產出多少彈頭。他說，部分變化可能只是安全升級，也可能是為了配合新式武器，如潛射飛彈，而擴增設施與試驗空間、調整彈頭設計。

五角大廈估計，截至2024年底，中國擁有超過600枚核彈頭，並可望在2030年達到1000枚。雖然規模仍遠少於美俄掌握的數千枚，但成長速度引發關注。

隨著美俄最後一項核軍控條約到期，華府主張後續任何協議也必需納入中國，但北京並無意願。前國務院官員、麻省理工學院核安政策中心（Center for Nuclear Security Policy）高級研究員夏普（Matthew Sharp）表示，如果缺乏實質對話，就難以看清走向；不確定性一升高，各方只好以最壞情境推演並據此部署，誤判與升級風險也跟著上升。

核彈 國務院 麻省理工學院

