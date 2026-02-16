我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

中對加拿大、英國公民免簽 2/17起實施至年底

編譯中心／綜合報導

中國外交部今15日公布，17日起對加拿大、英國公民實施入境免簽政策，至今年12月31日為止。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）及英國首相施凱爾（Keir Starmer）稍早前訪問中國時，北京表示將對兩國實施單方面免簽政策。中國外交部官網以「答記者問」方式，公布了上述消息。

中國外交部發言人表示，為進一步便利中外人員往來，中方決定自2026年2月17日起，對加拿大、英國持普通護照人員實施免簽政策，兩國持普通護照人員到中國經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過30天，可免辦簽證入境。

中國外交部指出，上述免簽政策實施至2026年12月31日。

近來歐洲及加拿大等多國領袖相繼訪問北京，並各別簽訂貿易協定，被視為各國分散風險的作為。

川普總統則預定3月底出發訪問北京，與中國領導人習近平會晤。

另根據日前最新公布的「恒理護照指數」（Henley Passport Index）報告，排名前三強護照全數來自亞洲國家，新加坡名列第一，日本與韓國並列第二。英國和加拿大分別位居第七名和第八名，美國則是第十名。

在這項排名裡，台灣排名第32，中國排名第56，阿富汗則繼續墊底。

這項指數由總部設於倫敦的「恒理環球顧問事務所有限公司」（Henley & Partners）編制，並採用「國際航空運輸協會」（IATA）專屬數據，依據公民可以免簽進入國家與地區數來統計。

世報陪您半世紀

加拿大 護照 新加坡

上一則

挺AI獨行俠 深圳培育千家「1人公司」將建成10個大型OPC社區

下一則

中客登瑞士山頂 巧遇峨眉山巨石 官方證實：定居10年了

延伸閱讀

歐洲5國發聲明：普亭頭號政敵納瓦尼死於毒殺

歐洲5國發聲明：普亭頭號政敵納瓦尼死於毒殺
慕尼黑安全會議 英相：將部署航艦至北大西洋嚇阻俄國

慕尼黑安全會議 英相：將部署航艦至北大西洋嚇阻俄國
因艾普斯坦案再走一人… 英國內閣秘書離職

因艾普斯坦案再走一人… 英國內閣秘書離職
工黨內部逼宮失敗 施凱爾：政府堅強團結

工黨內部逼宮失敗 施凱爾：政府堅強團結

熱門新聞

一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
圖為中國上海購物區。(路透)

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

2026-02-14 08:50
加州橘郡監獄。圖為示意圖，非文中報導人物。（路透）

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

2026-02-14 09:30
美團13日晚間發布獲利預警，公司預估2025年將由盈轉虧，全年虧損約人民幣233億元至243億元。（新華社）

美團獲利預警：2025年由盈轉虧上千億元

2026-02-13 09:30

超人氣

更多 >
逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開

逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開
找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光

找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光
10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子
王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀
中國農村男光棍和城市女光棍眾多 形成奇特反差

中國農村男光棍和城市女光棍眾多 形成奇特反差