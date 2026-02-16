中對加拿大、英國公民免簽 2/17起實施至年底

中國外交部今15日公布，17日起對加拿大 、英國公民實施入境免簽政策，至今年12月31日為止。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）及英國首相施凱爾（Keir Starmer）稍早前訪問中國時，北京表示將對兩國實施單方面免簽政策。中國外交部官網以「答記者問」方式，公布了上述消息。

中國外交部發言人表示，為進一步便利中外人員往來，中方決定自2026年2月17日起，對加拿大、英國持普通護照 人員實施免簽政策，兩國持普通護照人員到中國經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過30天，可免辦簽證入境。

中國外交部指出，上述免簽政策實施至2026年12月31日。

近來歐洲及加拿大等多國領袖相繼訪問北京，並各別簽訂貿易協定，被視為各國分散風險的作為。

川普總統則預定3月底出發訪問北京，與中國領導人習近平會晤。

另根據日前最新公布的「恒理護照指數」（Henley Passport Index）報告，排名前三強護照全數來自亞洲國家，新加坡 名列第一，日本與韓國並列第二。英國和加拿大分別位居第七名和第八名，美國則是第十名。

在這項排名裡，台灣排名第32，中國排名第56，阿富汗則繼續墊底。

這項指數由總部設於倫敦的「恒理環球顧問事務所有限公司」（Henley & Partners）編制，並採用「國際航空運輸協會」（IATA）專屬數據，依據公民可以免簽進入國家與地區數來統計。