習近平：中國5月起對非洲53建交國零關稅

在川普 總統發動「對等關稅 」即將屆滿一年之際，中國國家主席習近平 14日宣布，將於5月起，對非洲53個建交國全面實施零關稅，這是中國今年以來最大幅度的對外開放政策。

非洲聯盟峰會 習致賀電

非洲聯盟峰會14日在衣索比亞召開，習近平向非洲聯盟輪值主席、安哥拉總統洛倫索和非洲聯盟委員會主席優素福致賀電。

新華社報導，習近平指出，「當前世界百年變局加速演進，全球南方卓然壯大」，面對變亂交織的國際形勢，中國堅定致力於維護世界和平、促進共同發展。習近平接著宣布中國將於今年5月1日起對53個非洲建交國全面實施零關稅舉措，同時繼續推動商簽共同發展經濟夥伴關係協定，並通過升級「綠色通道」等擴大非洲輸中產品准入。

此次中國對非洲的零關稅政策，實質上是增加20國。早在20餘年前，中國就提出對非相關友善政策並逐步實施，2024年中非合作論壇北京峰會上，習近平宣布給予所有與中國建交的最不發達國家(43國)百分之百稅目產品零關稅待遇，同年12月起實施，其中非洲國家有33國。

目前聯合國承認的非洲主權國家共有54國，其中53國與北京建交，與台北建交僅存有史瓦帝尼一國。非洲國家中，截至去年7月已有31國與中國簽署了「共同發展經濟夥伴關係框架協定」。

去年6月，習近平向中非合作論壇成果落實協調人部長級會議致賀信時，也宣布中國「願通過商簽共同發展經濟夥伴關係協定，落實對53個非洲建交國實施百分之百稅目產品零關稅舉措」，明確提到零關稅措施將涵蓋「除史瓦帝尼外的53個建交國」。

據中國海關統計，去年中國與非洲貿易總額3480億美元，同比增長17.7%，再創歷史新高，而中國對非貿易順差也首度突破1000億美元大關，達1020億美元。中國外交部非洲司參贊王幫富日前在一場研討會上表示，2024年中非合作論壇北京峰會以來，中國與非洲關係整體定位提升為「新時代全天候中非命運共同體」，零關稅舉措成效顯著，中國已經連續17年穩居非洲第一大交易夥伴國地位，彰顯雙方合作高度互補性與極大潛力。

