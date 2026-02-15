我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回王毅 日：有國家以武力威嚇企圖單方面改變現狀

情人節撞農曆新年 布碌崙華社花市熱

習近平：中國5月起對非洲53建交國零關稅

記者廖士鋒／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
非洲聯盟第39屆國家元首和政府首腦會議在衣索比亞舉行，中國國家主席習近平宣布對非洲53個國家實施零關稅。(新華社)
非洲聯盟第39屆國家元首和政府首腦會議在衣索比亞舉行，中國國家主席習近平宣布對非洲53個國家實施零關稅。(新華社)

川普總統發動「對等關稅」即將屆滿一年之際，中國國家主席習近平14日宣布，將於5月起，對非洲53個建交國全面實施零關稅，這是中國今年以來最大幅度的對外開放政策。

非洲聯盟峰會 習致賀電

非洲聯盟峰會14日在衣索比亞召開，習近平向非洲聯盟輪值主席、安哥拉總統洛倫索和非洲聯盟委員會主席優素福致賀電。

新華社報導，習近平指出，「當前世界百年變局加速演進，全球南方卓然壯大」，面對變亂交織的國際形勢，中國堅定致力於維護世界和平、促進共同發展。習近平接著宣布中國將於今年5月1日起對53個非洲建交國全面實施零關稅舉措，同時繼續推動商簽共同發展經濟夥伴關係協定，並通過升級「綠色通道」等擴大非洲輸中產品准入。

此次中國對非洲的零關稅政策，實質上是增加20國。早在20餘年前，中國就提出對非相關友善政策並逐步實施，2024年中非合作論壇北京峰會上，習近平宣布給予所有與中國建交的最不發達國家(43國)百分之百稅目產品零關稅待遇，同年12月起實施，其中非洲國家有33國。

目前聯合國承認的非洲主權國家共有54國，其中53國與北京建交，與台北建交僅存有史瓦帝尼一國。非洲國家中，截至去年7月已有31國與中國簽署了「共同發展經濟夥伴關係框架協定」。

去年6月，習近平向中非合作論壇成果落實協調人部長級會議致賀信時，也宣布中國「願通過商簽共同發展經濟夥伴關係協定，落實對53個非洲建交國實施百分之百稅目產品零關稅舉措」，明確提到零關稅措施將涵蓋「除史瓦帝尼外的53個建交國」。

據中國海關統計，去年中國與非洲貿易總額3480億美元，同比增長17.7%，再創歷史新高，而中國對非貿易順差也首度突破1000億美元大關，達1020億美元。中國外交部非洲司參贊王幫富日前在一場研討會上表示，2024年中非合作論壇北京峰會以來，中國與非洲關係整體定位提升為「新時代全天候中非命運共同體」，零關稅舉措成效顯著，中國已經連續17年穩居非洲第一大交易夥伴國地位，彰顯雙方合作高度互補性與極大潛力。

▼收聽一洲焦點Podcast：

非洲聯盟第39屆國家元首和政府首腦會議在衣索比亞舉行，中國國家主席習近平宣布對非...
非洲聯盟第39屆國家元首和政府首腦會議在衣索比亞舉行，中國國家主席習近平宣布對非洲53個國家實施零關稅，圖為聯合國秘書長古特雷斯(右一)14日在開幕式上致辭。(新華社)
非洲聯盟第39屆國家元首和政府首腦會議在衣索比亞舉行，中國國家主席習近平宣布對非...
非洲聯盟第39屆國家元首和政府首腦會議在衣索比亞舉行，中國國家主席習近平宣布對非洲53個國家實施零關稅，圖為非洲聯盟委員會主席優素福(右一)14日在開幕式上致辭。(新華社)

世報陪您半世紀

關稅 習近平 川普

上一則

浙江山村連8年拍「全村福」 一個不落 網友盛讚一句話

下一則

價低好養? 迷你馬暴紅 電商銷量增70% 飼主：隱性開銷大

延伸閱讀

慕尼黑安全會議 王毅：中美關係前景取決於美國

慕尼黑安全會議 王毅：中美關係前景取決於美國
美37議員致函台立院 關切國防特別預算

美37議員致函台立院 關切國防特別預算
習近平看望125老同志 包括胡錦濤、朱鎔基

習近平看望125老同志 包括胡錦濤、朱鎔基
話中有話？習近平慰官兵：反腐經受「革命性」鍛造

話中有話？習近平慰官兵：反腐經受「革命性」鍛造

熱門新聞

一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
圖為中國上海購物區。(路透)

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

2026-02-14 08:50
加州橘郡監獄。圖為示意圖，非文中報導人物。（路透）

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

2026-02-14 09:30
一趟從海南打車到哈爾濱的旅程，讓出租車司機的人生變得不可思議；行程結束後，司機羅師傅(中)感動落淚。(取材自極目新聞)

4天4000公里 2洋人從海南打車到哈爾濱 改寫出租司機人生

2026-02-11 05:30

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了
知名華女演員等八年換腎 每周準時透析「像上班」

知名華女演員等八年換腎 每周準時透析「像上班」
全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首