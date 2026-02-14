高市國內選舉大勝 中罕見嚴厲預警：日正邁出危險3步

日本眾議院 選舉落幕後，政局走向迅速成為區域關注焦點。由日本首相高市早苗 領導的自民黨取得超過三分之二議席優勢，掌握單獨推動立法的主動權。選前選後，高市多次就修憲及調整「安保三文件」發表強硬立場，引發外界對日本安全政策走向的關切。

環球網報導，中方罕見以嚴厲語氣回應，指此次選舉折射出一些「深層次、結構性問題以及思潮動向」，值得日本各界與國際社會深思，並以「殷鑒不遠，不可不察」作為提醒。相較以往強調選舉屬於日本內政、避免直接評論的做法，這次表態被視為一次明確而嚴厲的預警。

觀察人士指出，爭議焦點主要集中在三個層面。首先，在政策實務上，日本近年逐步提高防衛費至GDP的2%，並推動發展具反擊能力的武器系統，同時放寬武器出口限制。相關調整被解讀為對「專守防衛」原則的鬆動。其次，在制度層面，修憲議題再度被擺上檯面。高市日前公開表示將「挑戰修憲」，被視為試圖從法律層面為軍事能力擴張取得更明確依據。

第三個層面則牽涉核議題。部分日本政界人士近來討論「核共享」與核動力潛艦等選項，引發周邊國家關注。中方學者認為，若日本在核政策上出現實質突破，不僅可能衝擊區域戰略平衡，也將面臨國際軍控機制的嚴格監督與壓力。

北京方面強調，任何軍事擴張若突破現有國際框架，勢必對地區穩定造成衝擊。專家指出，《不擴散核武器條約》及相關國際監管機制仍是重要制衡力量，一旦出現違規跡象，國際社會將有相應應對工具。

整體而言，中方此次發聲的重點不僅在於雙邊摩擦，更在於對未來政策走向的預判與警示。在全球安全格局變動之際，日本如何在國內政治授權與國際責任之間取得平衡，將直接影響東亞安全環境。對區域國家而言，加強溝通與危機管控機制，或將成為避免誤判的關鍵。