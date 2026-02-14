我的頻道

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

帶路節點、中資錢凱港侵秘魯主權？ 北京批美抹黑

中國新聞組╱北京14日電
秘魯錢凱港是北京「一帶一路」倡議的重要節點。 (路透)
秘魯錢凱港是北京「一帶一路」倡議的重要節點。 (路透)

秘魯深水港錢凱港（Chancay）在美中角力下近日成為輿論焦點。美國國務院西半球事務局近日公開示警，指秘魯恐無力監管這座由中資主導營運的港口，質疑「廉價中國資金」可能以犧牲主權為代價；中國駐秘魯使館與外交部則強烈駁斥，批美「造謠抹黑」、干涉他國內政。圍繞監管權限與國家主權的攻防，正在拉丁美洲掀起新一波地緣政治漣漪。

美聯社報導，爭議導火線來自秘魯地方法院1月29日的裁定。法院限制主管機關對錢凱港行使「規範、監督、監察和處分」等職權。負責全國港口監管的機構「公共交通基礎設施投資監督機構」表明將提上訴，強調沒有理由讓特定企業不受監管。Ositran負責人贊布拉諾（Verónica Zambrano）直言，若裁定生效，該港恐成為「唯一對公眾提供服務卻不受監督的公司」，不利於保障用戶權益與公平競爭。

美方隨即在社群平台發文，稱對「秘魯可能無力監管其最大港口之一」深感憂慮，並進一步指出，這應成為區域與全球的警示：廉價資金若附帶條件，長期恐侵蝕國家主權。相關表態被視為川普政府強化西半球影響力的延伸動作。

中國迅速反擊。中國駐秘魯使館發言人表示，中秘合作一貫秉持相互尊重、平等互利，反對任何干涉他國主權與發展利益的言行。外交部發言人林劍在例行記者會上，對美方「公然造謠抹黑」表示堅決反對和強烈不滿。

報導指出，錢凱港位於利馬以北太平洋沿岸，總投資約13億美元，屬於北京「一帶一路」倡議的重要節點。作為拉美最深水港之一，錢凱港可停靠往返亞洲與南美的超大型貨櫃船，被視為重塑太平洋貿易路線的關鍵樞紐。過去十餘年，中國已成為秘魯最大貿易夥伴，雙邊經貿持續擴大。持有多數股權的中國遠洋海運集團否認相關指控，強調營運依法合規。

外界關注的核心問題在於：法院裁定是否削弱國家監管能力？若監管權限出現灰色地帶，是否影響投資環境與公共利益？支持者認為，港口建設將提升物流效率、降低運輸成本，為秘魯帶來長期經濟紅利；質疑者則提醒，關鍵基礎設施涉及國安與主權，制度設計需更透明、問責更清晰。

