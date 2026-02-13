對歐盟貿易關係緩和 中國大減乳製品反補貼稅率

我的頻道

記者陳宥菘／綜合報導
中國商務部12日公告，決定自2月13日起對原產於歐盟的進口相關乳製品徵收反補貼稅，稅率介於7.4%至11.7%之間，為期5年。（美聯社）
中國商務部12日公告對歐盟乳製品反補貼調查的最終裁定，認定存在補貼且對中國相關乳製品業者造成實質損害，決定自2月13日起對原產於歐盟的進口相關乳製品徵收反補貼稅，稅率介於7.4%至11.7%之間，為期5年，與早前初裁後徵收最高42.7%的保證金相比，稅率大幅下調。

中國是在2024年8月21日對歐盟乳製品發起反補貼調查，被認為是對歐盟對中國電動車加徵反補貼關稅的報復。不過，電動車爭端已於近日「軟著陸」，當前中歐貿易關係趨於緩和。

中國商務部官網12日下午公告對原產於歐盟的進口相關乳製品反補貼調查的最終裁定。公告表示，調查機關最終裁定，原產於歐盟的進口相關乳製品存在補貼，中國國內相關乳製品產業受到實質損害，而且補貼與實質損害之間存在因果關係。

公告指出，根據中國「反補貼條例」相關規定，商務部向國務院關稅稅則委員會提出徵收反補貼稅的建議，國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定，自2026年2月13日起，對原產於歐盟的進口相關乳製品徵收反補貼稅；徵收實施期限自2026年2月13日起5年。

根據公告，15家被抽樣公司的稅率在7.4%至11.7%之間，其中多數法國製造商的稅率為11.2%，荷蘭與比利時菲仕蘭則面臨11.7%稅率；配合調查的歐盟公司統一適用9.5%稅率；其餘歐盟公司稅率則是11.7%。

歐盟 商務部 關稅

