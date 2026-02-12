我的頻道

薪水高、就業有保障 醫療保健產業成美勞動市場引擎

紐約私校學費飆漲至7萬 比菁英大學貴令華人家長兩難

比爾蓋茲訪中：希望培育出AI教師 相當於一對一家庭教師

記者陳宥菘／即時報導
近日造訪中國的微軟共同創辦人比爾蓋茲在專訪中表示，他希望未來能培育出「人工智慧教師」，相當於一對一的家庭教師。（取材自第一財經）
近日造訪中國的微軟共同創辦人、蓋茲基金會主席比爾蓋茲，在中媒專訪中談及人工智慧AI）議題時表示，他希望未來能培育出能夠理解個體興趣與追求的「人工智慧教師」，既能承擔教育職責，也能洞察學習者困惑與挫敗的深層原因，「相當於一對一的家庭教師」。

比爾蓋茲在第一財經10日晚間刊出的專訪中作出上述表示，並透露，其基金會正為此資助多個研究團隊，致力於推動這一方向的發展。

比爾蓋茲提到，在醫療領域，很多非洲國家的民眾終其一生都無緣見到醫生。為應對這一現狀，其基金會致力於透過AI訓練、投入資金採集非洲本土語言數據，並最終將這些數據開放給包括阿里巴巴、DeepSeek、谷歌、OpenAI在內的所有AI企業。在此基礎上，任何擁有手機的非洲民眾，均能口述自身症狀，獲取就醫指引與健康建議。

比爾蓋茲表示，上海在生物創新與AI領域均處於領先地位，兩大前沿的融合尤其讓他感到振奮。AI既可加速科學研究上游的探索進程，又能幫助患者理解何時、以及如何利用這些技術工具。其基金會的目標，是推動這些前沿技術在全球範圍內同步普及，特別是讓貧窮國家在某些領域、甚至先於富裕國家獲得這些工具。

比爾蓋茲也說，自己始終看好中國的創新能力，「在新藥研發等領域的發展速度，甚至超出我的預期」，並指中美兩國都在AI、生物學等領域開展了卓越的工作，能夠更快發現新工具。

