我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台8旬母照顧身障兒50年絕望殺子 賴清德批示特赦

喝咖啡提神還能防失智？43年研究顯示風險降低約18%

歐巴馬時代財政顧問：我從中國回來 美國貿戰「沒贏」

中國新聞組／北京12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
比爾蓋茲時隔兩年半再度訪華。（取材自快科技）
比爾蓋茲時隔兩年半再度訪華。（取材自快科技）

美國前總統歐巴馬政府前財長顧問史蒂文·拉特納談中國行。（視頻截圖）
美國前總統歐巴馬政府前財長顧問史蒂文·拉特納談中國行。（視頻截圖）

「我剛從中國回來，我們美國沒有贏下貿易戰。」美國前總統歐巴馬政府前財長顧問史蒂文·拉特納（Steven Rattner）近日以此為題在美媒撰文道，中國在AI（人工智能）、汽車、人形機器人、藥物等高端技術領域的發展令他瞠目結舌；「即使在最佳情況下，與中國競爭也將十分困難」。無獨有偶，兩年半後再度訪華的微軟共同創辦人比爾蓋茲也表示，中國在新藥研發等領域的發展速度「超出我的預期」，他對能與中國有合作的機會感到振奮。

▲ 影片來源：youtube平台＠Bloomberg Television

（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據觀察者網報導，2月10日，拉特納在美媒紐約時報發表這篇專欄文章分享自己剛結束的中國之行指出，作為對手，中國實在是太過強大，同時還是關鍵的製造強國，因此無論是通過外交還是激進的政策轉變，都無法成功予以遏制。

拉特納提到，不僅是製造業，中國還在一系列快速增長的領域「威脅美國的領先地位」，包括AI和藥物研發。中國在AI領域的進步令人震驚，盡管在尖端半導體晶片方面仍落後於美國，但中國擁有AI成功的其他關鍵要素——豐足的電力，以及年輕且活力的人力資本。

2024世界機器人大會現場的人形機器人。（取材自新華網）
2024世界機器人大會現場的人形機器人。（取材自新華網）

「盡管川普關稅咆哮不斷，但實際上，我們並沒有贏得這場貿易戰」，拉特納指出。

至於中國科技進步的原因，拉特納認為，中方更好地發揮了政府作用。當政府意識到自己在AI競賽中落後時，明確將其列為「國家優先事項」，並以資金、監管寬鬆以及開發大量發電容量來提供支持。結果顯而易見。

「即使在最佳情況下，與中國競爭也將十分困難」，拉特納將話題拉回到美國，他喊話川普政府，想要戰勝中國，關稅毫無作用，而是應做好自己的事情，大力投資本國科技領域。

另外，據蓋茲基金會消息，比爾蓋茲在2023年6月到訪北京後於昨首次訪華，他出席了在上海張江科學會堂舉行的一場活動，並發表主旨演講，分享了他眼中「真正的進步」：「進步不取決於一個方案有多先進，而取決於它最先惠及誰」。

據媒體報導，此次訪華旨在了解中國合作夥伴在傳染病防控、母嬰與兒童健康、農業等關鍵領域的最新進展。

比爾蓋茲在接受第一財經專訪談及他在海南參觀的中國農業創新進展時表示，他對無融合生殖雜交水稻印象深刻，「取得了難以置信的成果」。中國農業體系在創新領域的加速進步更是有目共睹。

「我始終看好中國的創新能力，在新藥研發等領域的發展速度甚至超出我的預期」，蓋茲表示。他並透露10日還參觀了微軟亞洲研究院在上海的實驗室表示，上海在生物創新與AI領域均處於領先地位，兩大前沿的融合尤其讓他感到振奮。

AI 比爾蓋茲 川普

上一則

中國載人登月獲重大突破 夢舟飛船完成逃逸救生試驗

下一則

習近平買的糕點…蜜三刀、奶油麻花、開花棗 被搶購一空

延伸閱讀

中國行見證先端科技 歐巴馬財政顧問：川普貿易戰根本沒贏

中國行見證先端科技 歐巴馬財政顧問：川普貿易戰根本沒贏
歧視歐巴馬視頻雖撤 川普「喜歡開頭，沒看結尾」拒道歉

歧視歐巴馬視頻雖撤 川普「喜歡開頭，沒看結尾」拒道歉
川普轉發歐巴馬變猿猴迷因 兩黨砲轟後 白宮刪文稱職員誤發

川普轉發歐巴馬變猿猴迷因 兩黨砲轟後 白宮刪文稱職員誤發
「我沒看到」貼影片描繪歐巴馬夫婦成猴子 川普刪文不道歉

「我沒看到」貼影片描繪歐巴馬夫婦成猴子 川普刪文不道歉

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
示意圖。（取自123RF）

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

2026-02-05 08:43
圖為針孔攝影示意圖。本報資料照片

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

2026-02-06 11:09

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃