我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台8旬母照顧身障兒50年絕望殺子 賴清德批示特赦

喝咖啡提神還能防失智？43年研究顯示風險降低約18%

為4月川習會鋪路 貝森特幾周內將晤何立峰

中國新聞組／北京12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國財政部長貝森特10日表示，在未來幾周內將與中國國務院副總理何立峰再次會晤。圖為2人2025年7月在瑞典舉行美中經貿會談。（新華社）
美國財政部長貝森特10日表示，在未來幾周內將與中國國務院副總理何立峰再次會晤。圖為2人2025年7月在瑞典舉行美中經貿會談。（新華社）

美國財政部貝森特表示，美國財政部高級官員上周訪問中國，加強雙方溝通管道，並預計未來幾周內，他將與中國副總理何立峰進行會晤。外媒指，這是為美國總統川普4月訪中鋪路。

貝森特（Scott Bessent）當地時間9日在X平台發文表示，美國財政部高級官員上周訪問中國，以加強雙方的溝通管道，並推動兩國之間的對話。

貝森特還指出，訪問期間，雙方團隊討論了貝森特與何立峰下次高級別會晤的準備工作。「我們期待雙方繼續進行建設性互動，並在接下來的幾周保持積極的進展，以迎接下一次面對面會晤。」

路透社報導指出，美國財政部尚未就貝森特何時何地會見何立峰發表評論。這類會晤可能會在未來幾周內舉行，為川普（Donald Trump）4月訪中鋪路。

貝森特上一次與何立峰會面是去年10月在馬來西亞，當時雙方討論了一項框架協議，根據該協議，北京同意推遲對稀土供應的出口管制，而華盛頓則取消對中國商品徵收的100%美國關稅。

貝森特近日表示，中國正按計畫履行美中貿易協議的承諾，包括在2月底前購買1200萬公噸的美國大豆。

貝森特 財政部 川普

上一則

7歲娃懵了 約定「1個讚跳繩1下」減重 不到一天點讚180萬

下一則

A股又現「天價離婚」 中射頻龍頭老董前妻分走近13億股票

延伸閱讀

眾院共和黨議員倒戈終止對加關稅 川普對黨內掌控動搖

眾院共和黨議員倒戈終止對加關稅 川普對黨內掌控動搖
中商務部副部長李成鋼見美企 承諾擴大高水平對外開放

中商務部副部長李成鋼見美企 承諾擴大高水平對外開放
川普簽行政命令 以國安為由要求五角大廈採購煤電

川普簽行政命令 以國安為由要求五角大廈採購煤電
川普對外談貿易遭國會拆台？眾院過半否決對加拿大關稅

川普對外談貿易遭國會拆台？眾院過半否決對加拿大關稅

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
示意圖。（取自123RF）

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

2026-02-05 08:43
圖為針孔攝影示意圖。本報資料照片

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

2026-02-06 11:09

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃