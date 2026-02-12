為4月川習會鋪路 貝森特幾周內將晤何立峰

美國財政部長貝森特10日表示，在未來幾周內將與中國國務院副總理何立峰再次會晤。圖為2人2025年7月在瑞典舉行美中經貿會談。（新華社）

美國財政部 長貝森特 表示，美國財政部高級官員上周訪問中國，加強雙方溝通管道，並預計未來幾周內，他將與中國副總理何立峰進行會晤。外媒指，這是為美國總統川普 4月訪中鋪路。

貝森特（Scott Bessent）當地時間9日在X平台發文表示，美國財政部高級官員上周訪問中國，以加強雙方的溝通管道，並推動兩國之間的對話。

貝森特還指出，訪問期間，雙方團隊討論了貝森特與何立峰下次高級別會晤的準備工作。「我們期待雙方繼續進行建設性互動，並在接下來的幾周保持積極的進展，以迎接下一次面對面會晤。」

路透社報導指出，美國財政部尚未就貝森特何時何地會見何立峰發表評論。這類會晤可能會在未來幾周內舉行，為川普（Donald Trump）4月訪中鋪路。

貝森特上一次與何立峰會面是去年10月在馬來西亞，當時雙方討論了一項框架協議，根據該協議，北京同意推遲對稀土供應的出口管制，而華盛頓則取消對中國商品徵收的100%美國關稅。

貝森特近日表示，中國正按計畫履行美中貿易協議的承諾，包括在2月底前購買1200萬公噸的美國大豆。