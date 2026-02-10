習近平北京考察 提嚴把選人用人關口

我的頻道

中央社11日電
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日在北京考察並看望慰問基層幹部群眾。10日上午，習近平在西城區「吾老·新街」養老服務街區銀齡老年公寓考察時，同老人們親切交流。(新華社)
中共總書記習近平近日在北京考察。他表示，要嚴把選人用人關口，選優配強各級領導班子。

據人民日報報導，習近平在北京考察並看望慰問基層幹部群眾。2月9日至10日，習近平到科創園區、養老服務街區、新春市集考察。

根據報導，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中國國務院副總理何立峰及中央和國家機關有關部門負責官員陪同考察。

習近平強調，必須以更高標準和更實舉措推進全面從嚴治黨。突出抓好黨的政治建設，鍛造過硬的政治能力。加強學習培訓，全面提高幹部隊伍的現代化建設本領。

習近平又說，要引導黨員幹部樹立和踐行正確政績觀，努力創造經得起實踐、人民、歷史檢驗的實績。持續深化正風肅紀反腐，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，著力剷除腐敗滋生的土壤和條件，努力營造風清氣正的政治生態。

習近平指出，「十五五」（2026到2030年）時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期。北京要深入貫徹中共黨的20屆四中全會精神，落實中共中央確定的城市戰略定位，精準務實推動經濟社會發展，確保率先基本實現社會主義現代化取得決定性進展，努力在全中國發揮示範作用。

習近平強調，北京要立足城市戰略定位和京津冀協同發展，進一步樹牢高質量發展導向，在有增有減、有保有壓中推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

他稱，要抓住北京（京津冀）國際科技創新中心擴圍的契機，加強與天津、河北的協同創新和產業協作，推動京津冀協同發展不斷走深走實。進一步全面深化改革，擴大制度型開放，努力為全中國提供可複製可推廣的經驗。

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日在北京考察並看望慰問基層幹部群眾...
