習近平北京考察 提嚴把選人用人關口

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日在北京考察並看望慰問基層幹部群眾。10日上午，習近平在西城區「吾老·新街」養老服務街區銀齡老年公寓考察時，同老人們親切交流。(新華社)

中共 總書記習近平 近日在北京考察。他表示，要嚴把選人用人關口，選優配強各級領導班子。

據人民日報報導，習近平在北京考察並看望慰問基層幹部群眾。2月9日至10日，習近平到科創園區、養老服務街區、新春市集考察。

根據報導，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中國國務院 副總理何立峰及中央和國家機關有關部門負責官員陪同考察。

習近平強調，必須以更高標準和更實舉措推進全面從嚴治黨。突出抓好黨的政治建設，鍛造過硬的政治能力。加強學習培訓，全面提高幹部隊伍的現代化建設本領。

習近平又說，要引導黨員幹部樹立和踐行正確政績觀，努力創造經得起實踐、人民、歷史檢驗的實績。持續深化正風肅紀反腐，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，著力剷除腐敗滋生的土壤和條件，努力營造風清氣正的政治生態。

習近平指出，「十五五」（2026到2030年）時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期。北京要深入貫徹中共黨的20屆四中全會精神，落實中共中央確定的城市戰略定位，精準務實推動經濟社會發展，確保率先基本實現社會主義現代化取得決定性進展，努力在全中國發揮示範作用。

習近平強調，北京要立足城市戰略定位和京津冀協同發展，進一步樹牢高質量發展導向，在有增有減、有保有壓中推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。