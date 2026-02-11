我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

APEC高官會廣州開幕 東道主王毅：拓展亞太自貿區建設

記者陳宥菘／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026年亞太經濟合作（APEC）第一次資深官員會議10日在廣州開幕，中國外交部長王毅（前排中間者）出席並致詞表示，要積極拓展亞太自貿區建設路徑。（取材自中國外交部網站）
2026年亞太經濟合作（APEC）第一次資深官員會議10日在廣州開幕，中國外交部長王毅（前排中間者）出席並致詞表示，要積極拓展亞太自貿區建設路徑。（取材自中國外交部網站）

2026年亞太經濟合作（APEC）第一次資深官員會議10日在廣州開幕，這是中國第三次任東道主。中國外交部長王毅出席並致詞表示，中方將「建設亞太共同體，促進共同繁榮」確定為今年辦會主題，有推動亞太合作邁上新台階的考量；並將推動年底峰會發布一份方向明確、內容豐富的成果清單。他也喊話會員體要重溫亞太合作初心，積極拓展亞太自貿區建設路徑，其中包含探討推動RCEP與CPTPP對接融合，為區域經濟一體化凝聚更多共識。

APEC今年首次資深官員會議（SOM1）於2月1日至10日在廣州舉行。根據中國外交部發布，王毅10日在開幕式上致詞表示，今年是中國第三次，也是時隔12年再次擔任APEC東道主。他提出，要建設繁榮穩定、開放融通、普惠包容、和衷共濟的亞太。中方將「建設亞太共同體，促進共同繁榮」確定為今年辦會主題，將圍繞「開放、創新、合作」三大優先領域，推進全年議程。

王毅喊話會員經濟體，要重溫亞太合作初心，著眼APEC未來發展，推動今年領導人會議發表一份方向明確、內容豐富的成果清單，並探討今後一段時期的階段性目標和實施措施。

他並指，要積極拓展亞太自貿區建設路徑，以及推動制定互聯互通升級版藍圖。其中包含探討推動「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）與「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」（CPTPP）對接融合，並凝聚各方在貿易、投資、監管、產供鏈等領域合作共識。

王毅還說，要以創新推動數位化、智能化、綠色化轉型，打造新增長點，推動亞太可持續發展。此外，要兼顧APEC成員多樣性，並延續2014年APEC北京會議在反腐敗問題上的成果共識，加強APEC反腐敗跨境合作，並深化財政、交通運輸等多領域合作。

他回顧自2014年北京APEC峰會至今12年間的歷程，稱APEC各經濟體引領世界經濟發展和科技進步，但當今世界進入新的動盪、變革時期，區域經濟遭遇「逆風」，中國作為東道主「責任重大、使命光榮」，APEC更要堅持促進經濟增長、促進人民福祉，堅持在開放發展中分享機遇、實現共贏，推進普惠包容的經濟全球化。

他最後祝願在場各位農曆新年「馬到成功」，期待接下來的合作「一馬當先」。

2026年APEC高官會主席陳旭表示，本次高官會共舉辦55場活動，包括APEC委員會、工作組、研討會等各場活動，來自各成員經濟體及APEC秘書處、觀察員、工商諮詢理事會等約1400多名代表與會。

今年APEC非正式領導人會議將於11月在深圳舉辦，深圳將成為繼上海、北京之後，中國第三個舉辦APEC會議的城市。2月1至10日在廣州舉行的第一次高官會及相關會議是APEC「中國年」首場正式活動。中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭上周舉行視像會晤，普亭表示俄方將積極支持深圳APEC峰會。

APEC 王毅 普亭

上一則

瞞網紅虎崽死訊…河南動物園假直播續收打賞惹眾怒

下一則

拍片曬妻生產搶救、還安插廣告 千萬網紅挨轟冷血

延伸閱讀

美俄烏3方會談前 王毅晤紹伊古：中俄加大互挺核心利益

美俄烏3方會談前 王毅晤紹伊古：中俄加大互挺核心利益
俄安全會議秘書蕭伊古抵北京 將與王毅會談

俄安全會議秘書蕭伊古抵北京 將與王毅會談
王毅訪非談一中原則 台外交部：干預他國事務惡劣本質

王毅訪非談一中原則 台外交部：干預他國事務惡劣本質
突取消訪索馬利亞 王毅：反對索馬利蘭勾結台灣謀獨

突取消訪索馬利亞 王毅：反對索馬利蘭勾結台灣謀獨

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
示意圖。（取自123RF）

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

2026-02-05 08:43
圖為針孔攝影示意圖。本報資料照片

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

2026-02-06 11:09

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返