APEC高官會廣州開幕 東道主王毅：拓展亞太自貿區建設

2026年亞太經濟合作（APEC）第一次資深官員會議10日在廣州開幕，中國外交部長王毅（前排中間者）出席並致詞表示，要積極拓展亞太自貿區建設路徑。（取材自中國外交部網站）

2026年亞太經濟合作（APEC ）第一次資深官員會議10日在廣州開幕，這是中國第三次任東道主。中國外交部長王毅 出席並致詞表示，中方將「建設亞太共同體，促進共同繁榮」確定為今年辦會主題，有推動亞太合作邁上新台階的考量；並將推動年底峰會發布一份方向明確、內容豐富的成果清單。他也喊話會員體要重溫亞太合作初心，積極拓展亞太自貿區建設路徑，其中包含探討推動RCEP與CPTPP對接融合，為區域經濟一體化凝聚更多共識。

APEC今年首次資深官員會議（SOM1）於2月1日至10日在廣州舉行。根據中國外交部發布，王毅10日在開幕式上致詞表示，今年是中國第三次，也是時隔12年再次擔任APEC東道主。他提出，要建設繁榮穩定、開放融通、普惠包容、和衷共濟的亞太。中方將「建設亞太共同體，促進共同繁榮」確定為今年辦會主題，將圍繞「開放、創新、合作」三大優先領域，推進全年議程。

王毅喊話會員經濟體，要重溫亞太合作初心，著眼APEC未來發展，推動今年領導人會議發表一份方向明確、內容豐富的成果清單，並探討今後一段時期的階段性目標和實施措施。

他並指，要積極拓展亞太自貿區建設路徑，以及推動制定互聯互通升級版藍圖。其中包含探討推動「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）與「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」（CPTPP）對接融合，並凝聚各方在貿易、投資、監管、產供鏈等領域合作共識。

王毅還說，要以創新推動數位化、智能化、綠色化轉型，打造新增長點，推動亞太可持續發展。此外，要兼顧APEC成員多樣性，並延續2014年APEC北京會議在反腐敗問題上的成果共識，加強APEC反腐敗跨境合作，並深化財政、交通運輸等多領域合作。

他回顧自2014年北京APEC峰會至今12年間的歷程，稱APEC各經濟體引領世界經濟發展和科技進步，但當今世界進入新的動盪、變革時期，區域經濟遭遇「逆風」，中國作為東道主「責任重大、使命光榮」，APEC更要堅持促進經濟增長、促進人民福祉，堅持在開放發展中分享機遇、實現共贏，推進普惠包容的經濟全球化。

他最後祝願在場各位農曆新年「馬到成功」，期待接下來的合作「一馬當先」。

2026年APEC高官會主席陳旭表示，本次高官會共舉辦55場活動，包括APEC委員會、工作組、研討會等各場活動，來自各成員經濟體及APEC秘書處、觀察員、工商諮詢理事會等約1400多名代表與會。

今年APEC非正式領導人會議將於11月在深圳舉辦，深圳將成為繼上海、北京之後，中國第三個舉辦APEC會議的城市。2月1至10日在廣州舉行的第一次高官會及相關會議是APEC「中國年」首場正式活動。中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭 上周舉行視像會晤，普亭表示俄方將積極支持深圳APEC峰會。