曾掀「史上最大規模拆違控違」行動 正部級易煉紅被查

記者陳宥菘／綜合報導
曾任江西省、浙江省委書記的易煉紅，10日被通報涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查。（中新社）
中央紀委國家監委網站10日公布，中國14屆全國人大財政經濟委員會副主任委員易煉紅，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。易煉紅曾任江西省、浙江省委書記。

媒體曾評價，易煉紅在地方任職期間，施政風格雷厲風行。法制晚報曾報導，2004年易煉紅在岳陽任職時，不得不提的政績便是擴建岳陽樓新景區。當時牽涉到拆遷的單位上百家，拆遷的居民1300多戶，但在易煉紅的決定下，僅用百天時間，20多萬平方米建築的拆遷工作就順利完成。

另外，易煉紅擔任長沙市委書記後，2015年3月，推動長沙掀起「史上最大規模拆違控違」行動。當時他以斬釘截鐵的態度，主導這場這場拆違控違行動。

易煉紅落馬後，相關消息迅速登上微博熱搜第一位，有網民指，2月3日的央視新聞聯播，易煉紅還在鏡頭中出現，｢沒想到這麼快就被抓了｣。但也有網友爆，他已經被帶走九個月，現在才官宣；更有網民爆料，易煉紅兒子走私稀土

中國官場近期震盪，易煉紅是中國2026年第3名落馬的正部級官員，也是今年第12名落馬的中管幹部（通常為副省部級以上）。此前1月底，中國內蒙古自治區前書記孫紹騁，以及中國應急管理部黨委書記、部長王祥喜等兩名正部級官員才先後官宣被查。

公開資料顯示，易煉紅出生於1959年9月。他曾任湖南省委黨校常務副校長（正廳級）、岳陽市委書記等職。易煉紅也是第19屆中央候補委員、第20屆中央委員。

