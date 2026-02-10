我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

側手翻+後空翻太驚艷 機器人Atlas讓現代汽車股價大漲

解放軍去年軍演朝台F-16射熱焰彈 金融時報：如黑道亮槍

13年已降42%…傳北京口頭指導 要商銀減持美債

中國新聞組╱北京10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國連15個月增持黃金，持有美債則創2008年金融海嘯以來新低。(路透)
中國連15個月增持黃金，持有美債則創2008年金融海嘯以來新低。(路透)

外電消息指出，中國監管機構近日口頭指導部分大型商業銀行限制新增購買美國國債，並要求對美債曝險較高的銀行逐步降低持有部位，以應對集中度和市場波動風險。

彭博引述消息指出，相關指示並不適用於中國官方持有的美國國債，僅針對商業銀行，且未就調整規模或時間表作出明確要求。監管方面表示，此舉旨在分散市場風險，與地緣政治因素或對美國信用狀況的根本性擔憂無關。

中國國家主席習近平上周才與美國總統川普通電話，川普亦計畫最快於4月訪中。

消息稱，針對金融機構控制美債部位的監管指導，是在習川通話前作出。

據中國國家外匯管理局數據，截至去年9月，中國銀行業持有的美元計價債券規模約2980億美元，但未知涉及多少美國國債。

受該消息影響，美國公債9日亞洲交易時段出現拋售，各期限美債殖利率均有所上揚。其中，基準10年期美債殖利率一度攀升4個基點至4.25%，而在消息發布前，該殖利率約維持在4.22%左右。

美國財政部今年1月15日公布的資料顯示，2025年11月，中國減持了61億美元美國國債，持倉規模降至6826億美元，創下2008年以來新低。

實際上，這波減持趨勢持續了3年多。從2022年4月持倉跌破1兆美元開始，中國的美債持有部位就呈現出緩慢但持續下行軌跡。與2013年的歷史峰值水準相比，目前中國美債持倉金額已下降42%。

在減持美債的同時，人民銀行連續15個月增持黃金儲備。截至今年1月底，人行黃金儲備量達7419萬英兩。分析指出，這種「減持美債、增持黃金」操作，主要是為了優化儲備資產結構，降低對美元資產的依賴，規避地緣政治風險。

專家指出，美國將美元武器化的趨勢愈來愈明顯。比如在俄烏衝突中凍結俄羅斯外匯儲備的做法，給其他持有大量美元資產的國家敲響警鐘。這種金融制裁手段的濫用，正在侵蝕美元作為國際儲備貨幣的信用根基。

殖利率 國債 川普

上一則

證詞成「黎智英定罪重要關鍵」 5從犯證人減刑逾半

下一則

黎智英遭重判 聯合國促撤銷判決放人 英將迅速與中交涉

延伸閱讀

財務告急 聯合國催繳美國欠債鉅額46億美元

財務告急 聯合國催繳美國欠債鉅額46億美元
高市大勝創造絕佳機遇 專家：光是北京犯錯還不夠 美方要主動

高市大勝創造絕佳機遇 專家：光是北京犯錯還不夠 美方要主動
美國因應與伊朗情勢升溫 發布荷莫茲海峽航行指引

美國因應與伊朗情勢升溫 發布荷莫茲海峽航行指引
孟加拉開放市場提供優惠 換取美國關稅降至19%

孟加拉開放市場提供優惠 換取美國關稅降至19%

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30
示意圖。（取自123RF）

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

2026-02-05 08:43

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠
美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議