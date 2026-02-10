13年已降42%…傳北京口頭指導 要商銀減持美債

中國連15個月增持黃金，持有美債則創2008年金融海嘯以來新低。(路透)

外電消息指出，中國監管機構近日口頭指導部分大型商業銀行限制新增購買美國國債 ，並要求對美債曝險較高的銀行逐步降低持有部位，以應對集中度和市場波動風險。

彭博引述消息指出，相關指示並不適用於中國官方持有的美國國債，僅針對商業銀行，且未就調整規模或時間表作出明確要求。監管方面表示，此舉旨在分散市場風險，與地緣政治因素或對美國信用狀況的根本性擔憂無關。

中國國家主席習近平上周才與美國總統川普 通電話，川普亦計畫最快於4月訪中。

消息稱，針對金融機構控制美債部位的監管指導，是在習川通話前作出。

據中國國家外匯管理局數據，截至去年9月，中國銀行業持有的美元計價債券規模約2980億美元，但未知涉及多少美國國債。

受該消息影響，美國公債9日亞洲交易時段出現拋售，各期限美債殖利率 均有所上揚。其中，基準10年期美債殖利率一度攀升4個基點至4.25%，而在消息發布前，該殖利率約維持在4.22%左右。

美國財政部今年1月15日公布的資料顯示，2025年11月，中國減持了61億美元美國國債，持倉規模降至6826億美元，創下2008年以來新低。

實際上，這波減持趨勢持續了3年多。從2022年4月持倉跌破1兆美元開始，中國的美債持有部位就呈現出緩慢但持續下行軌跡。與2013年的歷史峰值水準相比，目前中國美債持倉金額已下降42%。

在減持美債的同時，人民銀行連續15個月增持黃金儲備。截至今年1月底，人行黃金儲備量達7419萬英兩。分析指出，這種「減持美債、增持黃金」操作，主要是為了優化儲備資產結構，降低對美元資產的依賴，規避地緣政治風險。

專家指出，美國將美元武器化的趨勢愈來愈明顯。比如在俄烏衝突中凍結俄羅斯外匯儲備的做法，給其他持有大量美元資產的國家敲響警鐘。這種金融制裁手段的濫用，正在侵蝕美元作為國際儲備貨幣的信用根基。