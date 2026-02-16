天問一號拍到超30億歲星際天體阿特拉斯 彗星特徵明顯

「天問一號」著陸火星效果圖，中國航天科技集團八院供圖。（取材自中新網）

中國國家航天局日前宣布，「天問一號」環繞器利用高分辨率相機成功觀測到星際天體--阿特拉斯 （3I/ATLAS）。阿特拉斯是人類已知造訪太陽系的第三顆星際天體，推測年齡約30億至110億年，也是中國航天器首次觀測到星際天體。觀測期間，天問一號環繞器距離目標天體阿特拉斯約3000萬千米，是目前觀測該天體距離最近的探測器之一。

星際天體阿特拉斯與天問一號火星環繞器相對位置示意圖，右圖為去年10月3日相機拍攝時左圖的局部放大。（ 中新社）

新華社報導，天問一號是中國首次火星 探測任務，一次性實現對火星「繞、落、巡」探測。天問一號探測器於2021年2月進入火星環繞軌道，迄今已穩定運行近5年，狀態良好。

首次火星探測任務地面應用系統總設計師劉建軍表示，阿特拉斯是已知造訪太陽系的第三顆星際天體，於2025年7月1日由位於智利 的巡天望遠鏡發現，其沿雙曲線軌道穿越太陽系。這一天體可能形成於銀河系中心古老恒星周圍，推測年齡約30億至110億年，有可能比太陽系年齡還大，如同一本「古老的書」，是探測系外行星成分、演化及早期恒星歷史的稀有樣本，具有重要科學意義。

國家航天局發布了星際天體阿特拉斯的相關影像資料。高分辨率相機獲取數據由地面應用系統接收和處理後顯示，圖像中該天體彗星特徵明顯，由彗核及其周圍的彗髮共同構成，直徑達數千千米。科研人員利用連續30秒拍攝的系列圖像製作成的動畫形象展示了該天體的運動軌跡。通過這些觀測數據，科研人員正進一步開展阿特拉斯的深入研究。

天問一號環繞器上攜帶的光學載荷原本是為拍攝明亮火星表面而設計，這是首次嘗試拍攝如此遙遠且相對暗淡的目標，而這一目標比拍攝火星表面目標暗1萬到10萬倍。通過天問一號團隊協同攻關，結合阿特拉斯的軌道特性、亮度特徵、幾何尺寸、環繞器科學載荷技術能力，反覆模擬計算與仿真推演，完成了觀測任務可行性評估，確定採用天問一號環繞器上攜帶的高分辨率相機，精心設計了關鍵成像策略，最終成功完成觀測。本次針對微弱探測目標特點，將高分辨率相機拍攝能力發揮到極限。

科研團隊表示，阿特拉斯的成功觀測是天問一號的一次重要拓展任務，利用探測器觀測暗弱天體為天問二號開展小行星探測進行了技術試驗，積累了經驗。