加拿大立場轉變 對中最新表態 邀中企合資製造電動車

加拿大總理卡尼（左）公布全新的電動汽車國家工業戰略，明確表示將與中國合作，圖為卡尼日前到訪一間車廠。（路透）

由於美加關係緊張，加拿大 近期戰略調整備受關注，加拿大工業部長趙美蘭宣布，該國政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。中國媒體稱，加拿大的「立場轉變」，是對中國的最新表態。

趙美蘭6日接受彭博社訪問時說，麥格納國際、利納馬和馬丁瑞國際等加拿大汽車零組件企業已在中國開展業務，可以參與在加拿大設立的合資裝配廠。她強調，「我們相信這些優秀的加拿大公司可以與中國電動車公司合作，打造銷往世界各地的中加合資汽車」；趙美蘭還提到，我們可在汽車軟體找到解決方案，以應對安全關切。

第一財經報導，加拿大總理卡尼上月訪中期間，趙美蘭也在北京會見比亞迪 、奇瑞及在中國擁有大規模業務的麥格納高管，並鼓勵這些企業未來赴加投資設廠。「目前已有車企開始行動」。

奇瑞汽車正在領英平台招聘負責加拿大的產品和市場職缺，而在關稅 爭端之前，在中國生產並向加拿大出口產品的電動車企主要是特斯拉和極星，不過比亞迪在深圳和西安製造的車輛也曾出現在加拿大交通部的附錄G預批准計畫中。有業內人士稱，相比其他中國車企，已獲得審批的比亞迪理論上可以在關稅降低後立即開始進口車輛，但仍需要建立經銷商網路、保修設施等工作。

稍早，卡尼上個月訪問中國後，中國調降加國農產品關稅，加國則大幅調降中國電動車進口措施，並給予中國電動汽車每年4.9萬輛的配額（享6.1%的最惠國關稅待遇）。上個月中國與歐盟也在電動汽車反補貼爭端上就「最低價格方案」達成協議，被視為實現「軟著陸」。