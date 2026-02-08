中國人行連續15個月增持黃金 已占總儲備近1成

中國央行官網發布，1月末黃金儲備報7419萬盎司，12月末為7415萬盎司，為連續第15個月增持黃金。（美聯社）

國際金價 近期大漲，上個月一度突破每盎司5500美元，但中國人行無懼高價，1月仍持續增持黃金，且增持數量大於前幾個月；數據顯示，中國人行持有的黃金，占官方總儲備資產的比率升至9.63%，逼近10%。

據中國國家外匯管理局官網昨日發布的統計，今年1月底中國的黃金儲備為7419萬盎司（2307.57公噸），為連續第15個月增持黃金，月內共增持4萬盎司。中國黃金儲備目前價值3695.82億美元，而整體官方儲備為3兆8362.81億美元。以此換算，中國黃金儲備占官方總儲備的比率，已攀升至多年來新高，達9.63%，逼近10%。

在中國官方總儲備資產中，外匯儲備截至1月底為3兆3991億美元，單月大增412億美元，創2015年12月以來新高。中國國家外匯局表示，今年美元指數下跌，全球主要金融資產價格總體上漲。匯率 折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。

21世紀經濟報導引述中國國家金融與發展實驗室特聘高級研究員龐溟解讀稱，這體現在外儲結構中提升「非信用資產」比重的明確取向，也反映出在全球貨幣體系調整加速的背景下，中國官方更重視儲備資產的安全性與長期穩定性。他認為中國央行 推進國際儲備多元化、持續增持黃金的戰略方向不會改變。