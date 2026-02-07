八部聯袂發布…中大動作表態：比特幣不具法定貨幣地位

比特幣 近期暴跌，一度創下近16個月新低。值此之際，中國央行昨晚突然發布一份通知，明確指出虛擬貨幣 不具有與法定貨幣等同的法律地位。比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣不具法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。

中國人民銀行與中國公安部等八個部門昨晚聯袂發布「關於進一步防範和處置虛擬貨幣等相關風險的通知」給各地方政府，明確表示近期虛擬貨幣、現實世界資產（ＲＷＡ）代幣化相關投機炒作活動時有發生，擾亂經濟金融秩序，危害人民群眾財產安全。為進一步防範相關風險，經國務院 同意發布這份「通知」。

「通知」分為：明確虛擬貨幣、現實世界資產代幣化和相關業務活動本質屬性；健全工作機制；強化風險監測、防範與處置；對境內主體赴境外開展相關業務實行嚴格監管；強化組織實施等五個面向，共計19條。

「通知」對虛擬貨幣監管提出三大要求，包括明確中國境內對虛擬貨幣堅持禁止性政策，相關業務活動屬非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締。

其次，鑑於虛擬貨幣依託區塊鏈技術，支持點對點交易，突破了物理「國境」概念。為切實防範風險，「通知」要求，未經相關部門依法依規同意，中國境內主體及其控制的境外主體不得在中國境外發行虛擬貨幣。

第三，「通知」以事關「貨幣主權」為由，要求未經相關部門依法依規同意，中國境內外任何單位和個人不得在境外發行掛鉤人民幣的穩定幣。