張又俠落馬前 北京衛戍區司令突補缺 上海武警司令陳源升任

原上海武警司令陳源據悉已升任北京衛戍區司令員。（取材自微博）

中國多個省級軍區主官近期出現新面孔，涉及北京、上海、山西等地。其中最值得關注的是，在上個月中共 中央軍委副主席張又俠 、軍委委員劉振立落馬前，懸缺近一年的北京衛戍區司令員，突然由武警上海總隊司令員陳源升任。

據北京日報報導，1月14日上午，北京衛戍區召開黨委十屆九次全體（擴大）會議。北京市委書記、衛戍區黨委第一書記尹力出席會議並講話，要求衛戍區以更高標準、更嚴要求貫徹軍委主席負責制。報導最後一段則提及，北京衛戍區領導陳源等人出席。

中國官方媒體未透露陳源具體職務，但一般認為，陳源應已接任北京衛戍區司令員。公開資料顯示，陳源現年53歲，與去年落馬的前中共中央軍委副主席何衛東同為江蘇東台人，長期在中國武警系統任職。

北京衛戍區肩負拱衛北京安全的重任，北京衛戍區司令員因此常被稱為「九門提督」，過去基本由出身解放軍陸軍的將領出任。武警則是中國一支特殊的武裝力量，主要負責應對國內突發社會安全事件等維穩工作，以及保衛政府機關、重要設施等。2018年起，武警部隊改由中共中央、中央軍委集中統一領導。

北京衛戍區前一任司令員為張又俠舊部付文化。付文化2020年4月升任北京衛戍區司令員，2022年6月兼任北京市委戎裝常委。去年3月10日，付文化調任武警副司令後晉升中將，同年10月改任陸軍副司令員。

付文化調離後，北京衛戍區司令員罕見懸缺近一年。中國國防部上個月24日通報，張又俠、劉振立遭立案審查調查，但網上至少在1月19日即傳出張又俠落馬消息。

而在張又俠落馬前，陳源突升任北京衛戍區司令員，當中的關聯引發諸多揣測。

最早披露陳源已調任北京衛戍區領導消息的財新網指出，陳源1989年11⽉入伍，2021年升任武警廣西總隊司令員，同年晉升武警少將警銜。⾄遲在2023年1⽉，陳源已任武警上海總隊司令員。

陳源任武警上海總隊司令員期間，曾發生中共前總理李克強 於2023年10月26日在上海休養時猝死的重大事件。

2003年，時任武警江蘇總隊⼀⽀隊⼆⼤隊特勤中隊長的陳源，被評為「中國武警⼗⼤忠誠衛⼠」。中國青年報當時曾形容陳源：「愛崗敬業，積極探索現代條件下科學練兵、管兵、育兵之道，帶出了一支敢打硬仗、惡仗的過硬部隊」。

財新網並整理中國各地官方媒體報導指出，除北京衛戍區，在近期上海、安徽、山西、陝西、海南、吉林、四川等地的省軍區黨委會議上，還有多名新任省級軍區軍政主官亮相。檢視公開資料，這批新任軍政主官多為50出頭的共軍少壯派。