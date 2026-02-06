習近平先後通話美俄元首 環時：彰顯中國推動大國協調

我的頻道

中國新聞組／北京6日電
中國國家主席習近平4日晚先和俄羅斯總統普亭舉行視訊會晤，後又和美國總統川普通話。中國官媒環球時報評論指出，此舉彰顯中國推動大國協調、維護全球戰略穩定的決心和行動。

環球時報評論指出，習近平與普亭的視訊會晤，延續了雙方在春節前夕保持密切溝通的傳統，體現了兩國元首深厚的個人友誼。習近平在會晤中表示，中俄要「堅定捍衛二戰勝利成果」。據中方說法，普亭則表示，俄方對俄中關係充滿信心，俄方願與中方繼續加強戰略協作。評論指出，分析認為，在國際形勢愈發動盪的背景下，中俄將在重大事項上採取更多協調一致的行動。

在習近平與川普的通話部分，評論指出，習近平表示，中美要加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展務實合作。據中方說法，川普表示，願與中方加強合作、重視中方在台灣議題上的關切等。評論指出，外媒普遍認為，通話展現出「中美關係的穩定跡象」。

評論還提到近期愛爾蘭、加拿大、芬蘭、英國等多國領導人密集訪中，中國掀起一股「外交熱潮」。評論說，「中俄美三國元首互動將這股熱潮推向新高，印證中國致力於推進大國關係協調合作，促進大國協調和良性互動，推動構建和平共處、總體穩定、均衡發展的大國關係格局。」

另外，商務部新聞發言人何亞東5日表示，今年以來，南韓總統李在明、加拿大總理卡尼、芬蘭總理歐爾波、英國首相施凱爾等國家的領導人率團訪問中國，進一步加深了理解互信，開闢了雙邊經貿合作的廣闊空間，增強了跨國公司投資中國、深耕中國的信心。

何亞東稱，近期加中貿易理事會、中國歐盟商會、中國英國商會、中國美國商會等調查報告顯示，多數跨國公司仍把中國列為主要的投資目的地，持續加大投資力度。

「當前，國際經貿秩序受到單邊主義和保護主義的嚴重衝擊，維護以世貿組織（WTO）為核心的多邊貿易體制，是全體世貿成員的共同責任。中方敦促美方切實尊重世貿組織裁決，盡快糾正違反世貿規則的錯誤做法，以實際行動維護以規則為基礎的多邊貿易秩序。」何亞東表示。

他強調，面對當前不確定性挑戰，中方在對外經貿交往中，始終堅持互利共贏和開放合作，中方將一如既往繼續做動盪世界的「穩定錨」，為世界經濟注入更多的穩定性和確定性，推動全球經貿合作行穩致遠。

