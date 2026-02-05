習普視訊：堅定捍衛二戰勝利成果 克宮：普亭上半年將訪華

俄羅斯總統普亭（左）與中國家主席習近平（右）舉行視訊會晤。（新華社）

國際局勢動盪之際，中國國家主席習近平 昨日下午在春節將至之際，與俄羅斯 總統普亭 視訊會晤；他喊話，中俄兩國有義務推動國際社會堅守公平正義，「堅定捍衛二戰勝利成果」，攜手維護全球戰略穩定；普亭則表示，莫斯科與北京的關係是重要的穩定因素，並稱讚兩國緊密的能源夥伴關係是互利共贏。

克里姆林宮助手尤里烏沙科夫告訴路透，普亭和習近平通話1小時25分鐘，普亭已接受邀請，將於今年上半年訪問中國。俄羅斯總統新聞秘書、克里姆林宮發言人佩斯科夫則稱，發展與中國的關係是俄羅斯外交政策優先事項。

新華社報導，習近平提到，過去一年他和普亭兩度會晤，包括兩國隆重紀念世界反法西斯戰爭勝利80周年等，今年是中國「十五五」開局之年，中國將更加積極主動擴大高水平對外開放，今年也是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年、「中俄睦鄰友好合作條約」簽署25周年，雙方要把握歷史契機，密切高層交往，加強各領域務實合作，確保中俄關係繼續沿著正確軌道不斷發展。

習近平還表示，開年以來國際形勢愈發動蕩。作為負責任大國和聯合國安理會常任理事國，中俄兩國有義務推動國際社會堅守公平正義，堅定捍衛二戰勝利成果，堅決維護以聯合國為核心的國際體系和國際法基本準則，攜手維護全球戰略穩定。

普亭則說，展望新的一年，俄方對俄中關係充滿信心。雙方要繼續堅定不移支持彼此維護國家主權、安全。面對複雜多變的國際形勢，俄方願和中國繼續在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊平台加強戰略協作，為國際事務注入正能量。俄方將積極支持中國在深圳舉行APEC會議。「兩人還就共同關心的國際和地區熱點問題深入交換了意見」。

另據俄羅斯衛星通訊社報導，普亭表示，他很高興在新年伊始繼續保持與習近平進行「私人溝通的傳統」，且指出「俄中全面夥伴關係和戰略協作堪稱典範」，他並向習近平及中國人民致以新年和春節的祝賀、就中國對俄羅斯公民實施免簽政策向習近平表示感謝。