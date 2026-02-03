軍報連3日批張又俠：清除攔路虎 港媒：「父子上將」皆悲劇

張又俠(右)落馬被形容是解放軍史上的「父子上將悲劇」。張又俠之父張宗遜(左)為中共開國上將，因在毛澤東死後站錯邊，文革結束後黯然下台。(取材自百度、新華網)

針對中共 中央軍委副主席張又俠 、軍委委員劉振立落馬，中央軍委機關報解放軍 報昨日在頭版連續第三天發表評論員文章稱，堅決查處張又俠、劉振立等腐敗分子，清除的是影響事業發展的「攔路虎、絆腳石」，並指要全面加強練兵備戰，扎實推進實戰化軍事訓練，加快先進戰鬥力建設，「隨時準備打仗，隨時能打勝仗」。

張又俠的落馬，以及中央軍委面臨團滅式的大清洗，被視為中解放軍方近半世紀來規模最大的一次權力重整，影響所及，對於解放軍指揮作戰體系與犯台能力的影響也成為各界關注討論焦點。

國防部1月24日通報張又俠落馬後，解放軍報隔日即發社論痛斥其「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」等五個嚴重問題。而後從1月31日起，已一連三日在頭版發表針對張又俠的評論文章。

連日文章除對張又俠等軍頭的政治犯行加以定性外，也試圖對外塑造解放軍內一致擁護中央決定的形象。

2日刊登的文章題為「以強烈的使命擔當攻堅奮進」，聲稱堅決查處張又俠、劉振立等腐敗分子，清除的是影響事業發展的攔路虎、絆腳石，擠去的是戰鬥力建設的水分。並強調全軍官兵「要把思想和行動統一到中央、中央軍委和中央軍委主席習近平的重大決策部署上」，深刻認識反腐越徹底、攻堅越托底、強軍越有底的大勢。

文章提到，今年是中國「十五五」規畫開局之年，是實現「建軍100年」（2027年）奮鬥目標的攻堅之年。

針對張又俠被查，另有港媒評論文章稱，張又俠作為紅二代，也是解放軍罕見的「父子上將」，其父張宗遜是開國上將，但在毛澤東逝世後寫效忠信給「四人幫」成員江青，在文革結束後就黯然下台，官拜上將的父子二人皆以悲劇收場。