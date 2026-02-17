「冰穹之翼」雪鷹601飛南極 10年航程80萬公里

2025年12月8日，「雪鷹601」飛抵格羅夫山區域，為內陸隊員運輸生活物資與科研設備。（取材自華西都市報）

北京時間2025年11月14日23時37分，正在執行中國第42次南極考察任務的中國極地固定翼飛機「雪鷹601」飛抵南極俄國 新拉扎列夫站，成功完成對1名俄國南極考察站病員的轉運與救援。此時，距離「雪鷹601」首次執行南極科考任務，已經過去10年。

華西都市報報導，從蹣跚學步到穿梭翱翔，這隻「極地之鷹」已累計飛行超2500小時，航程約80萬公里，相當於繞地球赤道20圈，在南極冰原上勾勒出獨屬於中國的航跡，也留下了中國對極地探索的貢獻。

2015年11月30日，一架紅白相間的固定翼飛機降落在南極中山站附近的冰蓋機場，尾翼上的五星紅旗格外醒目。這是中國首架極地固定翼飛機「雪鷹601」，它的正式入列，標誌著中國極地考察邁入「航空時代」。

「機場運行以來，已穩定保障『雪鷹601』安全起降近百次。」中山站站長崔祥斌說。「雪鷹601」航線網絡不斷拓展，實現從「借場飛行」到「自主保障」的跨越，構建輻射20餘個國內外考察站的洲內空中走廊。

10年來，「雪鷹601」承擔的任務早已從單一的運輸，拓展至航空科學調查、國際合作及應急救援等，彰顯中國極地航空保障能力在新時代的深刻質變。

「雪鷹601」不僅是一架飛機，也是一個強大的「空中實驗平台」。崔祥斌表示，機身搭載冰雷達、航空磁力計、重力儀等設備，其中冰雷達可穿透數千米冰層，宛如為南極冰蓋做「CT掃描」。