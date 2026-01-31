英相訪華收穫多…中撤議員制裁 英媒：施凱爾取得顯著勝利

我的頻道

中國新聞組／北京31日電
中國國務院總理李強29日在北京人民大會堂同來華進行正式訪問的英國首相施凱爾舉行會談。 (中新社)
中國國務院總理李強29日在北京人民大會堂同來華進行正式訪問的英國首相施凱爾舉行會談。 (中新社)

正在中國訪問的英國首相施凱爾（Keir Starmer）昨表示，與中國國家主席習近平會談後，中國已解除對7名英國現任議員的制裁。英媒稱英國官方定調這是施凱爾此行所取得的「顯著勝利」；施凱爾並表示希望習近平能在2027年主辦二十國集團（G20）峰會期間訪問主辦國英國。此外，中英簽署四項經貿成果文件，雙方並同意於年內舉辦新一輪戰略、經濟財金等對機制性對話，中國外交部稱，施凱爾此行獲得了「豐碩成果」。

據法廣報導，施凱爾昨由北京轉往上海，他在上海表示，中國已同意解除對5名英國下議院議員和2名上議院議員的制裁，相關旅遊禁令及限制措施已不再適用。這些議員此前因批評中國涉嫌侵犯維吾爾族少數民族的人權而受到中方禁止入境的制裁。

「我提出這個問題中方的回應非常明確，這些限制不再適用，是習近平主席告訴我的，這意味所有議員都受到歡迎」， 施凱爾在接受英國電視台訪問時還表示：「只要你去對話，就能提出棘手的問題」；認為這是雙方關係改善實質一步，也有助為未來英中在外交、經貿及多邊場合的合作「重開大門」。

施凱爾並指出，他此行取得的成果，反映他主張與中國保持接觸、而非全面對立的路線是正確的；他並表示，希望習近平能於英國2027年主辦二十國集團（G20）峰會期間訪問英國。

英國廣播公司引述英國官方消息人士指出，英國將中國撤銷制裁視為施凱爾此行的重要外交成果之一，是訪華取得的「顯著勝利」。

另在國務院總理李強和施凱爾見證下，商務部部長王文濤與英國商貿大臣凱爾共同簽署4項經貿成果文件，包括建立「出口中國」合作機制，啟動商談服務貿易協定可行性研究，建立雙邊服務夥伴關係及加強中英經貿聯委會工作，將從貨物貿易、服務貿易和經貿機制建設三方面進一步深化中英經貿關係。

中國國務院關稅稅則委員會昨並宣布，2月2日起對威士忌酒進口稅率從10%降為5%。據報導，中國進口威士忌酒約85%來自英國，進口稅率降低後，英國威士忌酒將是最大受惠者。

中國外交部發言人郭嘉昆昨日在例會上表示，施凱爾對中國進行的正式訪問取得豐碩成果，展現了兩國合作的廣度和深度。中方願同英方一道落實好兩國領導人重要共識，攜手發展長期穩定的全面戰略夥伴關係。郭嘉昆並表示，雙方同意於年內舉辦新一輪戰略對話、經濟財金對話、經貿聯委會會議等機制性對話。

英首相訪中後投資清單曝光：泡泡瑪特設倫敦總部、英國將開7店

英首相訪中後投資清單曝光：泡泡瑪特設倫敦總部、英國將開7店
施凱爾訪中 台應認清時勢

施凱爾訪中 台應認清時勢
習近平可能應邀訪英 下議院議長：不得進入國會

習近平可能應邀訪英 下議院議長：不得進入國會
訪中國會習近平 施凱爾：接觸是為「看清全象」

訪中國會習近平 施凱爾：接觸是為「看清全象」

