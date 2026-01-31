我的頻道

Fed新主席／華許曾有望接替葉倫 川普嫌太年輕

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

施凱爾逛豫園賞花燈 買48元蝴蝶酥讚「嘗一口就幸福」

中國新聞組／北京31日電
英國首相施凱爾30日飛抵上海後，在豫園買了蝴蝶酥。(取材自極目新聞)
英國首相施凱爾30日飛抵上海後，冒雨前往豫園觀賞馬年花燈。他不但親切向隨行人員問起「馬」在中國的寓意，也用身上的人民幣買了一盒蝴蝶酥。中媒稱，「在上海『豫』見英國首相」，不禁讓人回想起40年前，英國女王伊麗莎白二世1986年到訪上海，在豫園湖心亭一邊喝茶嘗點心一邊賞江南絲竹的情景。

英國首相施凱爾30日從北京飛抵上海後，冒雨前往豫園觀賞馬年花燈。(取材自澎湃新聞...
綜合中新網、極目新聞報導，施凱爾28日下午抵北京首都機場，展開4天官方訪問。30日下午他來到上海，此行也是他任內首次訪滬。

施凱爾昨從北京飛抵上海後，前往豫園觀賞馬年花燈及園林景觀。上海此時仍在下雨，而豫園商圈依舊遊人如織。

施凱爾在豫園掏錢買了蝴蝶酥，剛拿到手便欣喜地向周圍人展示。他還對鏡頭展示買到的蝴蝶酥，並笑著表示：「嘗一口，你就能感到幸福。」

該店的店員介紹，英國首相是路過門店時掏錢選購的，他買了一份48元(約6.9美元)的蝴蝶酥，目前已有遊客慕名而來打卡。而蝴蝶酥為每日現做，賣得很好。

報導指出，上海豫園始建於明嘉靖38年(公元1559年)，距今已有460餘年歷史。豫園由明代造園名家張南陽精心設計並參與施工，整座園林規模宏偉、景色秀美。

眼下的上海豫園，更是格外熱鬧。2026上海豫園燈會在26日正式亮燈，開啟為期36天的「海派年味盛宴」。

作為豫園燈會的核心區域，民俗藝術燈區今年推出「山海奇豫記」第四季曠野篇，通過非遺燈彩技藝與數智光影藝術融合，呈現一場傳統文化與現代科技交相輝映的視覺盛宴。

施凱爾 英國女王

